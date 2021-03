Volgens geruchten vindt het volgende Apple-event op 23 maart plaats. Ook konden we afgelopen week nieuwe beveiligingsupdates installeren en deel jij je Netflix-account met niet-huisgenoten? Dan moet je oppassen! Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

‘Apple onthult nieuwe producten op 23 maart tijdens online event’

Wel of geen Apple-event is nog even de vraag, maar omcirkel 23 maart alvast voorzichtig in je agenda: er komen nieuwe producten aan. Zowel de bekende Chinese Apple-bron Kang als Jon Prosser delen nu dat Apple op 23 maart nieuwe producten onthult. Volgens Prosser (die zich op zijn eigen bronnen beroept) kreeg hij onafhankelijk van Kang te horen dat dit inderdaad de datum is waarop Apple iets gaat aankondigen.

Netflix gaat accountdelers controleren op samenwonen

Netflix is begonnen met een test waarbij accountdelers moeten bewijzen dat ze samenwonen met de eigenaar van het profiel. Waarschijnlijk doet de streamingdienst dit om het illegaal delen van accounts moeilijker te maken. Indien dit niet kan, moeten ze een los profiel aanmaken. Nieuwe gebruikers krijgen het aanbod om de streamingdienst 30 dagen gratis te gebruiken.

Apple bracht afgelopen week belangrijke updates uit voor al haar producten. De patches voegen geen nieuwe functies toe, maar krikken het veiligheidsniveau van je Apple-apparaat op. De nieuwe versie van macOS dicht een belangrijk lek tegen gevaarlijke webcontent. iPadOS 14.4.1 en iOS 14.4.1 zijn relatief kleine updates die eveneens beschermen tegen allerlei gevaren.

‘iPhone 2023 krijgt periscopische zoomlens, iPhone 13 heeft andere notch’

Een betrouwbare bron heeft zijn verwachtingen voor de iPhones van de komende jaren gedeeld. Volgens hem krijgt de iPhone in 2023 bijvoorbeeld een periscooplens en heeft de opvolger van de iPhone 12 een ander materiaalsoort voor Face ID. De verwachtingen zijn naar buiten gebracht door Ming-Chi Kuo. Deze bron heeft het regelmatig bij het juiste eind als het om onaangekondigde Apple-producten gaat.

Betalen met iPhone in het OV: eerste proef gestart

Reizigers in de stadsbussen van Arriva in Lelystad kunnen vanaf deze week in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard. Ook is het mogelijk om kaartjes met Apple Pay te betalen. Het systeem heet OVPay. Omdat toegangspoortjes en poortjes vernieuwd moeten worden, is Lelystad vooralsnog de enige plek in Nederland waar het systeem actief is. Toegangspoortjes die over OVPay beschikken zijn herkenbaar aan het roze logo. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.

‘Gelekte AirPods 3-renders tonen Pro-design zonder opzetstukjes’

Met een mogelijke onthulling aan het einde van de maand, zijn de renders van de AirPods 3 nu op straat beland. Het nieuwe design is hierin goed te zien. De gelekte afbeeldingen zijn afkomstig van @Duanrui1205 op Twitter, die al vaker accurate informatie heeft gedeeld over nieuwe Apple-producten. Op de AirPods 3-renders is goed te zien hoe het design een grote stap voorwaarts maakt. Apple heeft goed gekeken naar de AirPods Pro en past dit ontwerp nu ook toe bij de reguliere AirPods.

