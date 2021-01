De iPhone is ietsjes duurder geworden, AirPods Max-bezitters kregen een nare verrassing en 2021 belooft een bomvol jaar voor Apple te worden. Afgelopen dagen niet al het iPhone-nieuws gevolgd? Met dit overzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bijgepraat.

Waarom de iPhone en andere Apple-producten ineens duurder zijn geworden

Wie in 2021 een nieuw Apple-product aanschaft, betaalt daar iets meer voor dan vorig jaar. Dat komt omdat de thuiskopieheffing is gestegen. Sinds 1 januari 2021 is de thuiskopieheffing op smartphones van 4,70 euro naar 7,30 euro gegaan, een prijsstijging van 2,60 euro. Consumenten die nu een Apple-telefoon kopen betalen dus meer voor dezelfde smartphone.

AirPods Max-bezitters klagen over condensvorming

Meerdere bezitters van Apples nieuwe AirPods Max ervaren problemen met de koptelefoon. Bij langdurig gebruik lijkt er condensvorming te ontstaan in de oorschelpen. Het vocht dat daarbij vrijkomt, druppelt in sommige gevallen door de speakergaatjes heen en komt in de drivers terecht. Mogelijk heeft dat met het materiaal te maken.

De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo deelt in een uitgebreid rapport wat we in 2021 van Apple kunnen verwachten. Zo voorspelt de insider onder andere dat Apple dit jaar zijn eerste augmented reality-apparaat op de markt zet. Kuo claimt dat Apple in 2021 een soort augmented reality-apparaat uitbrengt. Details zijn er nog niet, maar de insider verwacht dat de eerste generatie AR-brillen sterk afhankelijk is van de iPhone.

‘WhatsApp Web binnenkort zonder telefoon te gebruiken’

Er wordt gewerkt aan een manier om WhatsApp Web zonder telefoon te gebruiken. Hierdoor heb je bij het inloggen op de webdienst niet langer een smartphone nodig. WhatsApp werkt ook aan een mogelijkheid om Web op meerdere apparaten te gebruiken. Daar kwam WABetaInfo achter. Deze website duikt regelmatig in nieuwe versies van de chat-app om zo vroegtijdig toevoegingen te ontdekken.

Gerucht: Nieuwe iPad Pro in maart, krijgt mini-led-scherm

Volgens een gerucht brengt Apple in maart twee nieuwe iPad Pro’s uit. Het grootste model zou een mini-led-scherm krijgen, een nieuwe schermtechniek die voor een langere levensduur zorgt. Het gerucht is afkomstig van MacOtakara. De Japanse website geeft aan dat Apple in maart twee iPad Pro’s uitbrengt. De formaten blijven vertrouwd: 11 en 12,9 inch. Volgens MacOtakara maakt het grootste model de overstap naar mini-led. De kleinere iPad Pro behoudt zijn oled-paneel, aldus de website.

