Ook in 2020 houden we je natuurlijk op de hoogte van al het Apple-nieuws. Was je afgelopen week te druk met oliebollen eten en vuurwerk afsteken? Geen zorgen. Dankzij het eerste iPhone-nieuwsoverzicht van 2020 ben je zo weer op de hoogte.



Gerucht: Duurste iPhone van dit jaar heeft geen schermranden, maar wel Touch ID

De iPhone 2020 krijgt een randloos scherm mét Touch ID. De opvolger van de iPhone 11 Pro neemt daarmee afscheid van de beruchte notch, maar laat ook Face ID achter. Dat speculeert LetsGoDigital. De Nederlandse website meldt dat de duurste iPhone van dit jaar een compleet voorkantvullend scherm krijgt, dus zonder bezels of inkepingen. De Nederlandse website baseert deze claim op een vermeende presentatie van Credit Suisse tijdens een telecombeurs in Shanghai.

Gerucht: Apple brengt in 2020 speciale rode versie van Apple Watch Series 5 uit

Vanaf de lente van 2020 kun je de Apple Watch Series 5 ook in het rood kopen. De opbrengsten van deze speciale uitvoering gaan naar de bestrijding van aids. Het is de eerste keer dat Apple een PRODUCT(RED) horloge uitbrengt. Dat schrijft WatchGeneration. De Franse website claimt dat het horloge gedurende korte tijd in een door Apple beheerde database opdook. Het zou hierbij gaan om een klokje met aluminium band en rode afwerking, vergelijkbaar met het kleurtje van de iPod touch. De website schrijft dat alle uitvoeringen van de Series 5 op den duur in het rood verkrijgbaar zijn.

‘Apple maakt Mac(Book) voor gamers, iPhone 2020 krijgt oled-scherm uit China’

Apple gaat zich met een nieuwe Mac(Book) op gaming richten, aldus een twijfelachtige bron. Daarnaast zou de iPhone 2020 voor het eerst een oled-scherm uit China krijgen. Economic Daily News schrijft dat Apple tijdens WWDC 2020 een high-end MacBook Pro voor gamers gaat uitbrengen. Ook zou het bedrijf erover nadenken om een speciale iMac uit te brengen. Details over de producten zijn schaars, maar de computer zou minstens 5.000 euro gaan kosten.

Twijfelachtige bron: Apple brengt dit jaar twee iPhone SE 2-versies uit

Een niet zo betrouwbare bron schrijft dat Apple dit jaar twee iPhone SE 2-versies op de markt brengt. De modellen zouden niet op hetzelfde moment verschijnen. Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, dat met bronnen in de productieketen van Apple claimt te hebben gesproken. De Taiwanese website deelt regelmatig Apple-geruchten, maar heeft het lang niet altijd bij het juiste eind. Neem het bericht daarom met een korreltje zout.

Video van de week: 3 voorspellingen voor Apple in 2020 + terugblik op 2019