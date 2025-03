Apple verklapt nieuwe functie van de AirPods Pro 3 (iPhone-nieuws #9)

De AirPods Pro 3 verwachten we later dit jaar pas, maar nu al heeft Apple de eerste functie verklapt. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

De Powerbeats Pro 2 onthullen een spannende nieuwe functie die hoogstwaarschijnlijk ook naar de AirPods Pro 3 komt. Met deze technologie wordt het mogelijk om je gezondheid nog beter te monitoren – en misschien zelfs zonder Apple Watch. Maar Apple lijkt nóg een verrassing in petto te hebben.

Geen tijd (of zin) om direct te reageren, maar wél nieuwsgierig naar het bericht? Met een simpele truc lees je WhatsApp-berichten zonder dat de afzender het merkt – en zonder die vervelende blauwe vinkjes. En het beste? Je hoeft er niets voor uit te schakelen.

De iPhone 16e is de ongekroonde opvolger van de iPhone SE 2022, maar het verschil tussen beide toestellen is gigantisch. Een beter scherm, snellere chip, langere batterijduur en een veel betere camera maken de 16e een enorme upgrade. Maar is de meerprijs het waard?

Apple lijkt zich klaar te maken voor een nieuwe stap in de smart home-wereld. De slimme deurbel met Face ID zou niet alleen gezichten kunnen herkennen, maar mogelijk ook MagSafe-ondersteuning krijgen. Dit kan betekenen dat je de deurbel draadloos kunt opladen – of dat er nog een verrassende functie aankomt.

Goed nieuws voor CarPlay-gebruikers: Apple maakt eindelijk beter gebruik van grote displays in auto’s. Met iOS 18.4 krijg je standaard meer apps op je beginscherm te zien, waardoor schakelen tussen applicaties een stuk makkelijker wordt. Maar let op: niet iedereen krijgt deze update …

Apple voegt een handige verbetering toe aan de Wachtwoorden-app, waardoor je voortaan precies ziet hoelang een verificatiecode nog geldig is. Zo voorkom je frustratie bij het inloggen! Maar dat is niet de enige kleine verandering die Apple doorvoert in iOS 18.4…

Volgens nieuwe geruchten werkt Apple niet alleen aan een vouwbare iPhone, maar ook aan een model met een compleet nieuw design. Beide toestellen zouden in 2026 verschijnen, wat betekent dat Apple grote plannen heeft voor de toekomst van de iPhone. Maar hoe gaat dat eruitzien?

De volgende generatie van de AirTag komt eraan, en als de nieuwste geruchten kloppen, verschijnt hij al in het voorjaar van 2025. Met een krachtigere U2-chip en een verbeterde speaker wordt deze tracker niet alleen nauwkeuriger, maar ook veiliger. Maar dat is nog niet alles …

De iPhone 17 Pro krijgt een compleet vernieuwd camera-eiland, terwijl de iPhone 17 Air dunner wordt dan ooit. Een gelekte afbeelding onthult nu hoe de toestellen eruit gaan zien – en er zit een opvallend detail in het ontwerp van de Pro-modellen …

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en Viaplay heeft goed nieuws: het jaarabonnement is terug én F1 TV Pro is nu inbegrepen. Zo geniet je van de uitgebreide functies van F1 TV Pro met Nederlands commentaar van Viaplay. Maar is dit écht de beste manier om F1 te kijken?

