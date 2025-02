Apple onthult goedkoopste iPhone in jaren (iPhone-nieuws #8)

Apple heeft de goedkoopste iPhone in jaren gepresenteerd! Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week.

Apple heeft de eerste iPhone van 2025 officieel onthuld! De iPhone 16e is goedkoper dan de reguliere iPhones, maar beschikt wél over de nieuwste functies en heeft ondersteuning voor Apple Intelligence. Dit moet je weten over de nieuwe iPhone!

→ Dit is de iPhone 16e!

De iPhone 16e wordt gezien als de opvolger van de iPhone SE 2022, zeker gezien de lagere prijs. Hoeveel betaal je precies voor de nieuwste iPhone van 2025? Wij zetten de prijzen van de goedkoopste iPhone in jaren voor je onder elkaar.

→ Hoe goedkoop is de iPhone?

Aan alles komt een eind en zo ook aan de iPhone SE-serie. Er komt definitief geen nieuwe iPhone SE in 2025, wat betekent dat de iPhone SE 2022 de laatste van de budgetserie is. Wat betekent dit voor de line-up van de iPhone? Dit moet je weten.

→ Einde van de iPhone SE

Opletten als je geregeld berichten van onbekende nummers krijgt, want er gaat een nieuwe manier van phishing rond. Deze manier omzeilt zelfs de beveiliging van je iPhone en iPad. Zo voorkom je dat en blijf je wel veilig!

→ Pas op voor phishing!

Apple heeft de iPhone 16e gepresenteerd, maar het hoogtepunt van dit jaar is uiteraard de iPhone 17-serie. Een nieuw gerucht heeft aangegeven dat de iPhone 17 Pro Max een exclusieve nieuwe functie krijgt. Om deze feature gaat het.

→ Alles over de iPhone 17 Pro Max

Krijg je regelmatig spraakberichten op WhatsApp, maar kun je ze niet altijd beluisteren? Dan is een handige functie nu eindelijk beschikbaar in het Nederlands. Zo zet je spraakberichten om naar tekst in WhatsApp!

→ Zo doe je dat

De iPhone 16e beschikt over veel functies die we eerder al bij de iPhone 16 zagen. Toch zijn er grote verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e, waardoor laatstgenoemde veel goedkoper is. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

→ Wat zijn de verschillen?

Heb je een relatief nieuwe iPhone, maar werkt het toestel nu al minder snel? Dan is er nog geen reden tot paniek, want de kans is groot dat de iPhone langzaam wordt door een functie van iOS. Zo voorkom je dat!

→ Schakel deze iOS-functie uit

