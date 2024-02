Reizigers moeten Vision Pro inleveren (iPhone-nieuws #7)

Reizigers moeten hun Apple Vision Pro inleveren en een iPhone is de beste smartphone uit 2023. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Apple heeft de Vision Pro begin deze maand uitgebracht. Maar de Vision Pro is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Ben je van plan om een Vision Pro mee te nemen vanuit Amerika naar een Europees vliegveld? Let dan op, want de kans groot dat je wordt aangehouden.

Alles wijst er tot nu toe op dat iOS 18 een enorme update voor je iPhone wordt. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is iOS 18 zelfs de grootste update voor je iPhone ooit. Wordt dit het nieuwe ontwerp van iOS 18? Of gaat het er allemaal toch iets anders uit zien?

Het is natuurlijk geen verrassing dat een iPhone de populairste smartphone van 2023 is. Maar welke iPhone is het dan geworden? En welke iPhones staan er nog meer in de top 10? Wij vertellen welke smartphones in 2023 het populairst waren!

Geruchten hadden al verklapt dat er een nieuwe iPad Pro op komst is, maar er zit in 2024 ook een nieuwe iPad Air in de pijplijn. En dit keer krijgt de iPad Air een aantal flinke veranderingen. Maar wat kun je verwachten van deze iPad Air 2024?

De Apple Watch heeft verschillende belangrijke gezondheidsfuncties, die al vaker levens hebben gered. In de Verenigde Staten is nu opnieuw een verhaal opgedoken, waarbij de smartwatch het leven van een man heeft gered.

Volgens geruchten brengt Apple dit jaar maar liefst zes nieuwe iPads uit. Er verschijnt dan een nieuwe ‘normale’ iPad, iPad Air, iPad Pro én iPad mini. Vooral de laatste valt op, want de iPad mini heeft al sinds 2021 geen grote update meer gehad. Wanneer je nu een iPad mini wilt, is het dan slim om nog even te wachten of de vorige versie te kopen?

We moeten nog even wachten voordat de iPhone 16-reeks komt. Maar volgens geruchten gaat de iPhone 16 Pro Max een grotere batterij krijgen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar hoe veel beter wordt hij dan? En wat gaat er nog meer veranderen? Wij vertellen het je!

Zowel de iPhone 15 Pro (Max) als de Samsung Galaxy S24 Ultra hebben een fantastische camera. Maar hoe brengen ze het eraf in een directe vergelijking? De cameraprestaties van beide toestellen liggen dichter bij elkaar dan ooit. Maar toch kan er maar een de winnaar zijn.

