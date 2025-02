Waarom straks iedereen deze nieuwe Apple-app gebruikt (iPhone-nieuws #6)

Apple heeft een compleet nieuwe iPhone-app uitgebracht, en die is bijzonder praktisch. Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws.

Apple heeft een nieuwe app gelanceerd waarmee je moeiteloos evenementen organiseert en uitnodigingen verstuurt. Of je nu een feestje, borrel of vergadering plant, met Apple Uitnodigingen regel je alles in een paar tikken.

De app werkt naadloos samen met andere Apple-diensten, zoals Kaarten en Foto’s. Maar er is één belangrijke voorwaarde voordat je ermee aan de slag kunt …

→ Dit moet je weten!

Apple heeft een nieuwe versie van het Black Unity-sportbandje uitgebracht, en zoals altijd staat dit bandje symbool voor meer dan alleen stijl. De pan-Afrikaanse kleuren geven het ontwerp extra betekenis, maar hoe zit het eigenlijk?

Het nylon materiaal maakt het comfortabel én verstelbaar, al heeft het ook wat nadelen. Is dit het perfecte bandje voor jouw Apple Watch?

→ Lees de review!

Twee smartphones, drie camera’s en maar één winnaar. De Galaxy S25 Ultra blinkt uit in zoom en ultragroothoek, terwijl de iPhone 16 Pro Max de scherpere en natuurlijkere hoofdcamera heeft.

Maar welke camera presteert uiteindelijk het beste in de praktijk? De uitslag is verrassend…

→ Ontdek de winnaar!

AppleCare+ wordt per direct duurder in de VS, en de kans is groot dat Nederland binnenkort volgt. Bovendien lijkt Apple steeds meer in te zetten op abonnementen in plaats van eenmalige aankopen.

Wat betekent dit voor jou, en kun je de prijsstijging nog slim omzeilen?

→ Dit zijn je opties

De Powerbeats Pro 2 komen eraan! Binnenkort onthult Apple de opvolger van deze populaire sportoordopjes. Met een nieuw design en betere ruisonderdrukking belooft deze upgrade veel goeds.

Maar dat is nog niet alles, want met een nieuwe functie gaan deze dopjes zelfs de concurrentie aan met de Apple Watch.

→ Dit is de nieuwe functie

Van de iPhone SE 4 tot de AirPods Pro 3: Apple staat op het punt om flink wat apparaten te vernieuwen. Sommige producten, zoals de HomePod mini en de AirTag, hebben al jaren geen update meer gehad. Welke upgrades komen eraan en wanneer kun je ze verwachten?

→ Dit staat je te wachten!

Apple staat op het punt om iOS 18.4 bèta uit te brengen, en deze update brengt grote verbeteringen met zich mee. Siri wordt slimmer met Persoonlijke Context en Schermbewustzijn, en er komen gloednieuwe emoji’s aan. De grootste verrassing? Die zit verborgen in Apple Intelligence…

→ Ontdek de nieuwe functies

Zonder te klikken gehackt worden? Dat is precies wat er gebeurde met bijna 100 journalisten en activisten via WhatsApp. Meta heeft de aanval ontdekt en verstoord, maar de dreiging is nog niet voorbij. Hoe werkt deze zero-click spyware en ben jij ook in gevaar?

→ Loop jij risico?

Dankzij de Europese Digital Markets Act is het nu mogelijk om een porno-app op je iPhone te downloaden – iets wat Apple jarenlang tegenhield. De app, genaamd Hot Tub, is via een alternatieve app store beschikbaar en Apple is daar absoluut niet blij mee. betekent dit dat er straks nog meer controversiële apps naar iOS komen?

→ Dit moet je weten

Een sms van de Belastingdienst met een dringend betaalverzoek? Pas op! Oplichters sturen nepberichten die je naar een valse website leiden, compleet met logo en factuurnummer. Trap er niet in en tik nooit op de link.

Maar hoe herken je deze scam nog sneller en voorkom je dat je slachtoffer wordt?

→ Zo blijf je veilig