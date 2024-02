iPhone te snel leeg? Schakel deze functies dan uit (iPhone-nieuws #6)

Door deze functies gaat jouw iPhone te snel leeg en je kunt beter niks bestellen bij Temu. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Op Temu kun je veel leuke spullen kopen voor ontzettend lage prijzen. Soms krijg je zelfs van alles gratis. Dit klinkt allemaal heel leuk, maar toch kun je beter niet winkelen bij Temu. Dat heeft een aantal redenen.

→ Temu vermijden? Waarom?

Soms raakt de accu van je iPhone opeens een stuk sneller leeg dan normaal. Dat is behoorlijk vervelend, maar dat kan aan een specifieke functie van de iPhone liggen. Wij vertellen je precies welke functies je batterij sneller leegtrekken!

→ Zet deze functies uit!

Apple werkt aan een vouwbare iPhone, waarvan nu opnieuw bewijs is opgedoken. Zodra je de iPhone Fold openklapt verandert het toestel in een iPad. Helaas betekent de iPhone Fold waarschijnlijk wel het einde van een ander Apple-product.

→ Dit Apple-apparaat verdwijnt

Apple werkt aan iOS 17.3.1 en brengt daarmee belangrijke veranderingen naar je iPhone. Lang hoeven we niet te wachten, want Apple brengt de update binnenkort al uit. Dit is wanneer je kunt updaten!

→ Release van iOS 17.3.1

In Nederland is betalen met iDEAL vaak een van de makkelijkste manieren om online spullen te kopen. Maar het kan nog makkelijker, want de betaaldienst gaat binnenkort een nieuwe functie toevoegen. Hiermee wordt het betalen met iDEAL ook nog eens sneller!

→ Nieuwe functie voor iDeal?

Apple heeft cijfers bekendgemaakt over het aantal iOS 17-installaties en het blijkt dat iOS 17 minder populair is dan iOS 16. Dat heeft waarschijnlijk met verschillende redenen te maken. iPhoned doet een gokje waar dat aan ligt.

→ iOS 17 minder populair dan iOS 16

Apple heeft aangekondigd dat er grote veranderingen aankomen voor de iPhone. Deze functies komen in sommige gevallen alleen naar je iPhone, want Apple voert niet alle veranderingen door bij de iPad met iPadOS 17.4.

→ Welke functies komen naar de iPad?

Meer iPhone-nieuws