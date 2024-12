WhatsApp past belfunctie aan en ChatGPT maakt pro-functie gratis (iPhone-nieuws #51)

WhatsApp komt weer met een nieuwe functie en past de belfunctie aan. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van de app wordt het veel eenvoudiger om te bellen. Het gaat voornamelijk om telefoongesprekken naar onbekende nummers, daarvoor heeft WhatsApp nu een handige belfunctie geïntroduceerd.

→ Hier vind je de nieuwe functie!

ChatGPT introduceerde in 2023 een betaalde versie van de dienst. Sindsdien zijn er verschillende functies achter een betaalmuur gezet. ChatGPT heeft nu aangekondigd een exclusieve Pro-functie eindelijk gratis te maken.

→ Deze functie is nu gratis voor iedereen

Mark Gurman gaf in zijn meest recente nieuwsbrief meer informatie over de opvolger van de AirTag. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner komt de volgende generatie van de tracker volgend jaar (in 2025) uit.

→ Dit gaat er veranderen bij de AirTag

De iPhone 17 Air krijgt een vernieuwd en veel dunner design, waarvoor Apple een nieuwe processor ontwikkelt. De Phone 17 Air zou onder andere daarom de duurste iPhone ooit worden. Nieuwe geruchten zeggen echter dat de iPhone 17 Air veel goedkoper wordt dan verwacht.

→ En zoveel gaat ‘ie kosten

Je iPhone heeft veel verborgen functies, die je vermoedelijk nog niet kent. Eén van die features is de streep onderaan het scherm van je iPhone. Deze lijn wordt niet altijd weergegeven op het display, maar verschijnt op bepaalde momenten. Maar wat kun je er eigenlijk mee?

→ Dit kun je allemaal met de streep

In 2025 brengt Apple de iPhone 17-serie uit, die opnieuw uit vier verschillende toestellen bestaat. We zien de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar Apple brengt geen iPhone 17 Plus uit. In plaats daarvan komt Apple met de iPhone 17 Air, een compleet nieuw toestel dat het Plus-model moet vervangen.

→ Zo ziet de iPhone 17 Air er straks uit

Online shoppen is ontzettend fijn en makkelijk. Er zijn zoveel webshops waarbij de een nog betere deals heeft dan de andere. Wanneer je bij een grote en bekende webwinkel koopt kun je vaak met een gerust hart je aankoop doen. Maar het is altijd slim om toch goed op te letten.

→ Zo check je razendsnel de betrouwbaarheid

Het einde van het jaar nadert, dus het is tijd om terug te blikken op 2024. Apple doet dat niet alleen met Apple Music Replay, maar ook met het bekendmaken van de populairste apps en games voor de iPhone en iPad. Voor 2024 heeft Apple onthuld welke apps en games het vaakst gedownload zijn in Nederland.

→ Deze zijn het meest gedownload

