iOS 17.2.1 is uit en deze functie komt naar de AirPods 4 (iPhone-nieuws #51)

Apple heeft iOS 17.2.1 uitgebracht en deze AirPods Pro-functie komt naar de AirPods 4. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Updaten maar! Apple heeft in 2023 tóch nog een nieuwe update voor je iPhone uitgebracht. Met iOS 17.2.1 worden er belangrijke beveiligingsproblemen opgelost, waardoor het belangrijk is om zo snel mogelijk te updaten. Deze problemen worden opgelost in de nieuwste iOS-update!

→ Alles over iOS 17.2.1

In een verklaring heeft Apple bekendgemaakt te stoppen met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen Amerikanen de twee nieuwste Apple Watches sinds donderdag 21 december niet meer kopen bij Apple zelf. Wat is er aan de hand?

→ Einde van de Apple Watch?

Vorige week verscheen iOS 17.2, met een wel heel belangrijke bugfix. Met iOS 17.2 is je iPhone eindelijk beschermd tegen bluetooth-aanvallen. Dat werd tijd, want dit soort aanvallen zijn al met simpele apparaten uit te voeren en zorgen ervoor dat je iPhone (tijdelijk) onbruikbaar is.

→ Zo is je iPhone beschermd

In 2023 heeft Apple geen nieuwe AirPods uitgebracht. Het is daarom de verwachting dat de AirPods 4 volgend jaar wél verschijnen. En volgens een doorgaans betrouwbare Apple-kenner komt er eindelijk een toffe functie van de AirPods Pro naar de ‘normale’ AirPods. Wij vertellen je welke dat is!

→ Hoe goed worden de AirPods 4?

Naast iOS 17.2.1 is er nóg een update uitgebracht, want voor oudere iPhones is iOS 16.7.4 nu beschikbaar. Met iOS 16.7.4 wordt er een probleem opgelost in de software, er komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone met de update. Dit probleem wordt er opgelost met de nieuwe iOS-update!

→ Wat lost iOS 16.7.4 op?

In 2022 kondigde Apple al aan dat CarPlay een grote update krijgt, waarmee je veel meer functies van je auto kunt bedienen. Op Apple’s website was lange tijd te lezen dat eind 2023 aangekondigd wordt naar welke auto’s CarPlay 2.0 komt. Dat bleek waar te zijn, want we weten eindelijk welke automerken in 2024 als eerste de update krijgen!

→ Deze auto’s krijgen CarPlay 2.0

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone maar weet je nog niet welk toestel? Of is jouw smartphone aan vervanging toe en loopt je abonnement af? iPhoned helpt je bij het maken van de juiste keuze! We hebben de beste iPhones van 2023 voor je onder elkaar gezet.

→ Dit zijn de beste iPhones

Apple bracht dit jaar een vernieuwde versie van de AirPods Pro 2 uit, maar dat betekende helaas niet dat de oortjes nieuwe functies kregen. Voor echte veranderingen moeten we wachten op de derde generatie van de AirPods Pro. Deze functies komen mogelijk naar de AirPods Pro 3!

→ Nieuwe functies voor de AirPods Pro 3

Meer iPhone-nieuws