iOS 18.2 is uit – maar stelt een beetje teleur (iPhone-nieuws #50)

iOS 18.2 is uit! Normaliter is dat altijd reden tot feest, maar deze keer stelt de update een beetje teleur. Waarom? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Apple heeft iOS 18.2 uitgerold met een reeks nieuwe functies, zoals verbeteringen in de Foto’s-app en meer vrijheid om standaardapps in te stellen. Toch blijven sommige functies, zoals Apple Intelligence, voorlopig exclusief voor bepaalde regio’s. Benieuwd welke updates jouw iPhone compleet vernieuwen?

→ Ontdek ze allemaal

iOS 18.2 mist dus vooral voor ons heel wat vernieuwingen. Maar bij iPhoned hebben we goed ons best gedaan om ook de geheime functies van de update te vinden waar jij wél iets aan hebt. Wat dacht je van een aangepaste Foto’s-app en nieuwe mogelijkheden met de cameraregelaar van de iPhone 16? Deze verborgen functies maakt Apple verder mogelijk!

→ Dit is er echt nieuw in iOS 18.2

Apple heeft de winnaars van de App Store Award 2024 onthuld. Van de beste apps tot spannende games, dit zijn de titels die het jaar domineerden. Denk aan Kino als iPhone-app van het jaar en AFK Journey als iPhone-game van het jaar. Ontwikkelaars werden geprezen om hun innovaties en de manier waarop ze Apple-technologie optimaal benutten.

→ Deze apps moet je hebben

Een draadloze noise-cancelling koptelefoon voor slechts 29,99 euro? HEMA maakt het mogelijk. Met degelijke geluidskwaliteit, een prima batterijduur en een comfortabele pasvorm, lijkt dit budgetmodel een echte prijspakker. Maar hoe goed is de noise-cancelling echt?

→ Is-ie de moeite waard?

De Temu-app verzamelt opvallend veel gegevens van je iPhone, waaronder camera- en audiotoegang. Gelukkig is er een manier om Temu veilig te gebruiken zonder de app. Shop eenvoudig via een incognitovenster en bescherm je gegevens met slimme trucjes zoals een uniek e-mailadres.

→ Zo werkt het

In 2025 zet Apple een nieuwe standaard met de iPhone 17 Air: een toestel dat maar liefst twee millimeter dunner is dan de iPhone 16 Pro. Met een dikte van slechts 6,25 millimeter wordt het de dunste iPhone ooit, en dat zonder in te leveren op prestaties dankzij een innovatieve 5G-chip die ruimte bespaart.

→ Is dit niet té dun?

Een ernstig datalek in het TCC-systeem van Apple maakt het mogelijk voor apps om zonder jouw toestemming toegang te krijgen tot privégegevens zoals foto’s en locatie. Hoewel Apple het probleem in iOS 18 en macOS 15 heeft opgelost, benadrukt dit lek hoe belangrijk het is om je beveiliging altijd op orde te hebben.

→ Ben jij wel echt beschermd?

Apple staat in 2025 klaar om de elfde generatie iPad te onthullen, en die belooft veel nieuws. Dankzij de krachtige A18-chip wordt de tablet razendsnel en brengt hij ondersteuning voor Apple Intelligence, inclusief slimme functies zoals Image Playground en een verbeterde Siri. Met wifi 6E en bluetooth 5.3 is de connectiviteit helemaal up-to-date, en een nieuw budgetvriendelijk Magic Keyboard maakt multitasken nog makkelijker. Maar is dat alles?

→ Dit heeft Apple nog meer in petto

Meer iPhone-nieuws