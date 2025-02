Apple stopt in 2025 waarschijnlijk met de iPhone SE (iPhone-nieuws #5)

Apple brengt in 2025 volgens geruchten geen nieuwe iPhone SE uit, maar kiest voor een compleet nieuwe iPhone. Dit was het belangrijkste iPhone- en Apple nieuws!

Ben je aan het wachten op de volgende iPhone SE? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple brengt volgens geruchten geen nieuwe iPhone SE meer op de markt. In plaats daarvan komt er een aangepaste uitvoering van de iPhone 16.

Volgens de website WABetaInfo gaat WhatsApp binnenkort een nieuwe functie krijgen. En op de iPhone hebben we daar al behoorlijk lang op moeten wachten. Benieuwd wat er verandert? Dit weten we al!

Updaten maar! Je kunt iOS 18.3 per direct op je iPhone installeren. Het is geen hele grote update, maar er komen toch een aantal leuke functies bij. Wil je weten welke features in Nederland en België beschikbaar zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Apple brengt in 2025 een nieuwe generatie van de Apple TV uit, die volgens geruchten veel goedkoper wordt. Dat is opvallend, want de volgende Apple TV is veel geavanceerder. Dit is de verwachte prijs!

Er is weer een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de Apple Watch! Met watchOS 11.3 brengt Apple weinig veranderingen naar de smartwatch, maar krijg je er wél een nieuwe wijzerplaat bij. Wij vertellen hoe je die installeert.

De eerste nieuwe Apple-producten van 2025 verwachten we in februari of maart, dus ze komen er al snel aan. Het blijft altijd afwachten waar Apple mee komt, maar tot nog toe verwachten we in elk geval deze vijf producten!

Gebruik je regelmatig ChatGPT of DeepSeek? Je kunt vragen of opdrachten invoeren bij deze chatbots, maar moet daarbij wel opletten welke informatie je weggeeft. Deel deze vier dingen daarom nooit met een chatbot!

Wanneer Apple nieuwe firmware uitbrengt voor je AirPods, moest je tot nog toe afwachten tot die daadwerkelijk geïnstalleerd werd. Je kon niets doen om het proces te forceren of te versnellen. Daar is nu eindelijk iets in veranderd.

