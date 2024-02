Let op: apps verzamelen stiekem je data! (iPhone-nieuws #5)

Apple en privacy? Normaliter een goede match. Maar nu blijkt dat ontwikkelaars Apple’s beveiligingen omzeilen. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Er is een nieuwe manier ontdekt waarmee apps stiekem de data van je iPhone verzamelen. Op je iPhone (en iPad) staat Apple het toe dat applicaties verschillende gegevens verzamelen, mits je de app actief gebruikt.

Sluit je de applicatie af? Dan heeft de app nog maar kort de tijd om op de achtergrond gegevens te verzamelen. Daarna wordt de app volledig afgesloten, zodat er geen data meer wordt opgehaald. Maar er is een truc om dat te omzeilen.

→ Zo ben je veilig

Ben je van plan om een iPad of MacBook aan te schaffen? Wacht dan nog even, want het lijkt erop dat Apple volgende maand al een aantal nieuwe producten uitbrengt. Als je dus nog even wacht, krijg je of iets splinternieuws, of je kunt een extra goede deal scoren.

Maar wat voor iPads en MacBooks kun je dan precies verwachten? Wij praten je bij over alles wat er waarschijnlijk aangekondigd gaat worden. En wie weet, misschien verrast Apple ons nog met iets compleet anders.

→ Dit worden de nieuwe producten

Goed nieuws als je WhatsApp op de iPhone gebruikt, want er komt binnenkort een nieuwe beveiligingsmanier bij. WhatsApp heeft een nieuwe testversie uitgebracht, waaruit blijkt dat passkeys eindelijk naar de iPhone komt. Met deze functie is het niet langer nodig om zelf een wachtwoord te bedenken, waardoor WhatsApp veel veiliger wordt.

→ Zo werkt het

De Apple Vision Pro is gloednieuw, maar er zijn al meer dan 250 apps die vanaf de release ondersteuning hebben voor visionOS (het besturingssysteem van Apple’s VR-bril). Uiteraard weet de bril ook om te gaan met de standaard iPhone- en iPad-apps, maar die zien er natuurlijk minder tof uit dan de apps die visionOS volledig ondersteunen. Wij laten er daarom een paar aan je zien!

→ Check deze apps

Er komen met iOS 17.4 grote veranderingen naar je iPhone, want je kunt straks ook apps installeren zonder App Store. In de update wordt het ook mogelijk om andere browsers te gebruiken op je iPhone en kunnen er meerdere betaalmethoden worden toegevoegd aan iOS. Apple voert dus enorme veranderingen door, maar het is de verwachting dat iOS 18 een nóg grotere update is.

→ Dit weten we al over iOS 18

Het zal geen nieuws voor je zijn dat batterijen niet het eeuwige leven hebben. De capaciteit neemt na verloop van tijd nou eenmaal af. Daar valt uiteindelijk niets aan te doen. Het enige waar je een beetje invloed op hebt, is in welke mate de capaciteit afneemt.

En daarmee op hoe snel het begint dat je je iPhone vaker moet opladen. We leggen je uit waarom dat precies zo is, en wat je kunt doen om je accu zo lang mogelijk goed te laten werken.

→ Bescherm je batterij

Apple voorziet de Apple Watch van steeds meer gezondheidsfuncties. Het is al lang mogelijk om je work-outs bij te houden met de smartwatch, maar inmiddels kun je ook diepzeeduiken en hartfilmpjes maken met de Apple Watch. Het horloge wordt dus steeds geavanceerder, zo zit er in de Apple Watch Series 8 en nieuwer een temperatuursensor. Nu blijkt dat je daardoor je lichaamstemperatuur kunt opmeten met de Apple Watch.

→ Zo werkt dat

Er is sinds kort een nieuwe browser beschikbaar voor je iPhone, want Arc Search is nu te downloaden. De browser combineert verschillende functies, waardoor je browser, zoekmachine én AI-chatbot terug te vinden zijn in één app.

Arc was al beschikbaar op de Mac, maar er is nu ook een speciale app voor je iPhone ontwikkeld. Die app is een stuk uitgebreider dan Safari op dit moment is.

→ Bekijk het Safari-alternatief

Het is alweer eventjes geleden dat er nieuwe emoji’s bij zijn gekomen op de iPhone. Het was dus wel weer tijd voor een aanvulling. Nu met de eerste bèta van iOS 17.4 kun je weer aan de slag met een paar nieuwe emoji’s.

Het zijn er deze keer niet heel veel, maar sommige zijn best wel leuk of handig. Denk bijvoorbeeld aan een gezichtje dat ja of nee kan schudden. Wij laten je alle emoji’s zien.

→ Ontdek alle nieuwe emoji’s

