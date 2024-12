Gaat Waze helemaal verdwijnen? (iPhone-nieuws #49)

Is het einde van Waze in zicht omdat Google Maps alle functies overneemt? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zowel Google Maps als Waze zijn al geruime tijd eigendom van Google en bestaan nog altijd gewoon naast elkaar. Een van de meest kenmerkende functies van Waze wordt nu ineens overgenomen door Google Maps. Wat zijn hier de gevolgen van? Is dit mogelijk het begin van het einde van Waze?

→ Dit is het geval

Elk jaar brengt Apple weer een nieuwe iPhone uit. En in 2025 is de iPhone 17 aan de beurt. De volgende iPhone verschijnt waarschijnlijk ergens in september en als je binnenkort een iPhone wilt kopen lijkt dit nog erg ver weg. Maar er zijn een aantal redenen waarom je dan toch beter nog even kunt wachten.

→ Deze 9 redenen

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De website Counterpoint Research heeft onderzocht wat het afgelopen jaar de bestverkochte smartphones waren. Er zijn geen iPhones uit de 16-serie in de bestverkochte smartphones van het afgelopen jaar te vinden. Maar desondanks bestaat de top 3 toch helemaal uit iPhones.

→ Dit zijn de iPhones

Het gaat wereldwijd niet bijzonder goed met de vouwbare smartphones. De interesse in deze smartphones lijkt wel steeds verder af te nemen. Toch denkt analist Ross Young dat Apple hier verandering in kan brengen als het bedrijf op termijn zelf met een vouwbare smartphone komt. En dat duurt niet eens zo lang meer.

→ Dit is wanneer

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp heeft een nieuwe testversie uitgebracht, waarin wordt gewaarschuwd dat oudere iPhones binnenkort geen ondersteuning meer hebben voor de applicatie. Nu werkt WhatsApp nog op alle iPhones die draaien op iOS 12 of nieuwer, maar daar komt over een aantal maanden verandering in.

→ Deze iPhones vallen af

Op de WWDC in 2022 kondigde Apple de nieuwe generatie van CarPlay aan. Maar na die aankondiging in 2022 is er nog maar bitter weinig veranderd. Apple heeft de vernieuwde versie van het besturingssysteem nog steeds niet uitgebracht en ook de vermelding op de website is nog altijd ongewijzigd.

→ Zolang duurt het nog

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steeds meer apps proberen je tegenwoordig een abonnement aan te smeren. Zo verschijnen er nu steeds meer geruchten dat Sonos met een abonnement gaat komen voor de app. Deze geruchten zijn onder andere ontstaan omdat het bedrijf voor een tweede keer op rij de omzet omlaag moest bijstellen.

→ Dit is er aan de hand

Tot nog toe krijgt de iPhone 17 Air van volgend jaar vooral veel aandacht vanwege de extreem dunne vormgeving van het toestel. Maar het ziet er naar uit dat de iPhone 17 Air daarnaast ook een uniek scherm gaat krijgen. En dat wordt misschien zelfs wel de beste eigenschap van de nieuwe iPhone 17 Air.

→ Dit is wat we weten

Meer iPhone-nieuws