Dit is hét moment om een iPhone 15 te kopen (iPhone-nieuws #49)

Wij vertellen je wanneer het beste moment is om een iPhone 15 te kopen! Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 15 heeft uitgebracht en de eerste prijsdalingen zijn begonnen. Waar bij Apple de prijzen van de iPhone 15 voor het hele jaar hetzelfde blijven, bieden aanbieders de nieuwste iPhone wél tegen een lagere prijs aan. Wij vertellen je wanneer het beste moment is om de iPhone 15 te kopen!

→ Dit is wanneer je een iPhone 15 moet kopen!

December is aangebroken en dat betekent dat het aftellen met de iPhoned-adventskalender kan beginnen! Van 4 tot en met 25 december maak je elke werkdag kans op een leuke prijs. Iedere werkdag opent er een vakje van de onderstaande kalender, dus houd iPhoned komende weken goed in de gaten.

→ Doe ook mee!

De volgende grote update voor je iPhone is iOS 18. Daar moeten we nog even op wachten, want Apple brengt iOS 18 pas uit in september. Toch verklappen geruchten al een aantal nieuwe features die komend jaar naar je iPhone komen. Ben je benieuwd wat er allemaal gaat veranderen met de software-update?

→ Dit gaat er veranderen in iOS 18

Op je iPhone zitten behoorlijk wat zaken verstopt. Veel van deze verborgen functies gebruik je zelfs nooit. Maar wist je dat de iPhone ook locaties bij kan houden die je vaak bezoekt? Deze functie heet ‘Belangrijke locaties’ en zit nogal verborgen op je iPhone. Hoe je deze kaart kunt vinden vertellen wij je in onderstaand artikel!

→ Hier vind je de geheime kaart op je iPhone

Als je wel eens foto’s naar je vrienden of familie hebt doorgestuurd via WhatsApp, heb je vast gemerkt dat de kwaliteit van de afbeeldingen een stuk minder is. Dat komt omdat WhatsApp de foto standaard een stukje kleiner maakt. Gelukkig kun je daar nu iets aan doen. Maar je moet de foto dan wel op een andere manier doorsturen!

→ En zo doe je het!

Je zou het niet denken na alle recente discussies tussen Elon Musk en Apple over Twitter (of X), maar Elon Musk was van plan om Tesla aan Apple te verkopen. Jaren geleden heeft Elon Musk, de CEO van Tesla, Tim Cook benadert om een deal te bespreken voor de overname van het autobedrijf. Heel gek was dat toen niet, want het ging niet goed met het bedrijf van Elon Musk in 2020.

→ Maar is die ontmoeting er ooit gekomen?

Evernote is een populaire app voor het maken en organiseren van notities en takenlijsten. Met de app kun je notities maken die uit een stuk opgemaakte tekst, een (deel van een) webpagina, een foto, een geluidsopname of een handgeschreven tekstje bestaan. Evernote heeft de gratis versie aangepast en hier een aantal beperkingen aan gehangen. Wij vertellen wat er anders is.

→ En dit zijn je alternatieven

Een moderne Android is ongeveer net zoveel geld waard als een moderne iPhone. Toch blijkt dat voor dieven niet altijd een reden om er daadwerkelijk met een gestolen Android vandoor te gaan. Afgelopen maand gebeurde namelijk iets opvallends. Een echtpaar werd bestolen, maar kreeg hun smartphone meteen weer terug.

→ Zo kreeg het echtpaar hun smartphone terug

Meer iPhone-nieuws