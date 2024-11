De belangrijkste nieuwe functie van iOS 19 (iPhone-nieuws #48)

iOS 19 heeft deze belangrijke nieuwe functie voor de iPhone. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Begin december verschijnt iOS 18.2, maar op de achtergrond werkt Apple al geruime tijd hard aan iOS 19. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft zelfs al onthuld wat de belangrijkste nieuwe functie voor de iPhone wordt in de volgende versie van Apple’s mobiele besturingssysteem.

→ Dit is de functie

Ieder jaar valt Black Friday op de laatste vrijdag van november, oftewel een dag na Thanksgiving. Dat is dit jaar op vrijdag 29 november. Veel winkels vinden één dag niet meer genoeg en geven daarom een week lang hoge kortingen om af te sluiten met Cyber Monday. Dat valt dit jaar op 2 december.

→ Bekijk hier alle deals!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft een behoorlijk drukke herfst achter de rug. Maar naast al die nieuwe product-aankondigingen werden er ook een aantal oudere producten stopgezet, wat betekent dat ze niet langer verkrijgbaar zijn in de Apple Store. De meeste producten zijn voorlopig nog wel verkrijgbaar op andere plekken.

→ Dit zijn de producten

Ergens rond september van 2025 kunnen we de volgende iPhones verwachten. De iPhone 17 komt er weer in vier varianten. De iPhone 17 Pro, de iPhone 17 Pro Max, de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Air. Volgens geruchten gaan de iPhone 17 en de iPhone 17 Air een functie missen die je wel op de Pro-modellen terug gaat vinden.

→ Dat is deze functie

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er gaan al jarenlang geruchten dat Apple een nieuwe AirPods Max gaat uitbrengen, maar die geruchten zijn nog steeds niet concreet geworden. Daarom rijst de vraag of Apple überhaupt nog wel ooit een nieuwe versie op de markt gaat brengen. Mark Gurman van Bloomberg heeft daar concrete ideeën over.

→ Dit zegt Gurman

Nu de iPhone 16 is uitgebracht wordt er langzaam meer duidelijk over de volgende generatie van de smartphone. Volgend jaar verschijnen er vier nieuwe iPhones, want de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max worden dan verwacht. Vooral de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een aangepast design.

→ Dit verandert er

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple introduceerde de AirTag in 2021 en heeft de tracker sindsdien uitgebreid met veel handige functies. De eerste AirTag is nog steeds Apple’s recentste (en enige) uitvoering, maar daar komt volgend jaar verandering in. Het is de verwachting dat Apple dan de AirTag 2 uitbrengt, die een nieuwe chip krijgt en verbeterde privacy heeft.

→ Deze functie verdwijnt

Apple werkt al lang aan een nieuwe generatie van CarPlay. Het bedrijf kondigde CarPlay 2.0 aan tijdens de WWDC in 2022. Met de nieuwe versie neemt het besturingssysteem veel meer functies én schermen van de auto over. Toch heeft één automerk al aangekondigd CarPlay 2.0 niet te ondersteunen.

→ Dit is het automerk

Meer iPhone-nieuws