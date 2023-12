Dit weten we al over de iPhone 16 (iPhone-nieuws #48)

De eerste écht betrouwbare geruchten rondom de iPhone 16 komen langzaam naar boven. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is alweer even geleden dat Apple deiPhone 15 heeft uitgebracht, waardoor we langzaam vooruit kunnen kijken naar de volgende generatie iPhone. Apple presenteert volgend jaar de iPhone 16, waarbij naar verluidt vooral de Pro-modellen nieuwe functies krijgen. Volgens geruchten komt er in plaats van de iPhone 16 Pro Max zelfs een iPhone 16 Ultra, die veel geavanceerder is.

→ Dit weten we al

Apple heeft met iOS 17.1 en watchOS 10.1 een nieuwe NameDrop-functie geïntroduceerd waarmee je snel contactgegevens kunt uitwisselen als je in elkaars buurt bent.. Maar nu waarschuwt de Amerikaanse politie ervoor. Dit is er aan de hand.

→ Veilig of niet?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je naar de prijzen van AirTags kijkt, valt op dat ze zeker niet goedkoop zijn. Meestal betaal je zo rond de 35 euro voor een van Apple’s slimme trackers. Dat is toch een behoorlijk bedrag. Gelukkig zijn er ook een aantal goedkopere alternatieven die net zo goed werken.

→ Dit zijn de beste alternatieven

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPad mini, die we vermoedelijk volgend jaar kunnen verwachten. Deze nieuwe functies – ze zijn verrassender dan je denkt – komen naar de iPad mini 7!

→ Alles over de iPad mini 7

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps is begonnen aan het uitrollen van een nieuwe look voor de populaire kaartendienst. Er zijn daarmee een aantal opvallende, en niet alleen positieve veranderingen doorgevoerd. Een voormalig ontwerper van Google Maps vindt het zelf een rommeltje.

→ Hierom is Maps een rommeltje

Het jaar is bijna voorbij, dus dat betekent dat het weer tijd is voor Spotify Wrapped! Als je een abonnement op Spotify hebt kun je vanaf nu bekijken naar welke nummers, artiesten en genres je het meest hebt geluisterd in 2023. We laten je zien waar je moet zijn.

→ Hier vind je je jaaroverzicht

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

December staat in het teken van het geven (en krijgen) van cadeaus. Deze hoeven vaak niet zo duur te zijn, al helemaal niet bij dobbelspelletjes of surprises. Ben jij nog op zoek naar leuke én goedkope cadeautjes voor de feestdagen? We hebben wel wat ideeën.

→ Check onze tips

Door nieuw ontdekte kwetsbaarheden in de Bluetooth-standaard kunnen aanvallers apparaten hacken, en zo vertrouwelijke gegevens onderscheppen. En vooral iPhones en Macs zijn gevoelig voor dit beveiligingslek. Dit moet je weten.

→ Zo ben je veilig

Meer iPhone-nieuws