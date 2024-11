Deze iPhones vindt Apple nu écht te oud (iPhone-nieuws # 47)

Apple heeft een aantal oude iPhones op de lijst met vintage en verouderde producten gezet. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

De iPhone 6s Plus en de iPhone XS Max zijn door Apple nu wereldwijd op de lijst met vintage producten gezet. De iPhone 6s Plus met 32GB opslag stond al eerder op deze lijst, maar nu zijn de andere versies er ook bij gezet.

→ Maar wat betekent dat nou precies?

De iPhone 16-serie is dit jaar verschenen samen met de tiende generatie van de Apple Watch. Lang hoeven we echter niet te wachten op de volgende Apple-producten, want die worden begin 2025 al verwacht. Benieuwd naar wat Apple van plan is?

→ Deze toestellen komen in het voorjaar

Volgens Mark Gurman van Bloomberg wil Apple een televisie maken. Dit schrijft hij in zijn laatste Power On-nieuwsbrief. Apple wil prominenter aanwezig zijn in de smart home-sector en dit is daar volgens hem een direct gevolg van.

→ Dit zijn de televisie-plannen van Apple

De iPhone 16 heeft een aantal functies van de iPhone 15 Pro overgenomen. Daardoor hebben de toestellen best wel wat overeenkomsten. Maar er zijn natuurlijk ook de nodige verschillen en die zijn toch wel heel belangrijk.

→ Maar wat zijn de belangrijkste verschillen?

Als je nog een oudere iPhone hebt, moet je even goed opletten. Vanaf december heb je voor het maken van een back-up in iCloud een iPhone met iOS 9 of nieuwer nodig. Apple is zelfs van plan om bestaande back-ups in je iCloud te wissen.

→ Zeg maar dag tegen je back-up!

Met de feestdagen voor de deur begint de zoektocht naar het perfecte cadeau. Maar hoe vind je iets dat écht in de smaak valt? Deze uitgebreide cadeaugids staat vol slimme, stijlvolle en praktische cadeaus voor techliefhebbers én gadgetfans

→ Bekijk de iPhoned Gift Guide 2024

Heb jij de Temu-app op je iPhone geïnstalleerd? Dan kun je die beter verwijderen, want Temu schendt meerdere privacyregels. De applicatie van Temu voldoet namelijk niet aan de Europese privacyregels.



→ Maar Temu doet nog meer wat niet mag

Vrijwel iedereen heeft WhatsApp op zijn smartphone staan. En hoewel de app veel goed doet, zijn er nog steeds een aantal irritaties. Wij hebben een top 3 van de belangrijkste WhatsApp-ergernissen in 2024 voor je onder elkaar gezet.



→ En we geven je ook de oplossing!

