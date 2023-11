WhatsApp is straks niet meer nodig en iOS 17.1.2 komt eraan (iPhone-nieuws #47)

Door een nieuwe functie is WhatsApp straks niet meer nodig en Apple werkt aan iOS 17.1.2. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Goed nieuws als je liever geen WhatsApp gebruikt, want sms’en van een iPhone naar Android wordt volgend jaar veel beter. Apple stapt in 2024 namelijk over naar een nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen verschillende besturingssystemen. Deze nieuwe manier van sms’en maakt het versturen van berichten veel makkelijker tussen iPhone en Android.

→ Wordt WhatsApp overbodig?

Je kunt binnenkort weer een update voor je iPhone verwachten, want Apple werkt aan iOS 17.1.2. Het gaat om een kleine update, waarmee vooral problemen in iOS 17 worden opgelost. Veel iPhone-gebruikers klagen namelijk nog steeds over internetproblemen, waardoor er slecht (mobiel) bereik is. Dit moet je weten over de update!

→ Alles over iOS 17.1.2

Misschien ken je het wel: zit je lekker in de trein even met je vrienden te WhatsAppen, voel je twee priemende ogen langs je schouder meekijken. Heb jij ook zo’n hekel aan glurende mensen op je iPhone? Apple stiekem ook. In een reactie zei Apple dat ze dit soort afkijk-acties serieus nemen, hoe zeldzaam dan ook. Daarom werkt het bedrijf nu aan een oplossing.

→ Wat is Apple van plan?

Misschien heb je het wel eens gezien: wanneer je de Apple Watch ‘s nachts op de oplader hebt gelegd en de volgende dag kijkt, is hij niet helemaal opgeladen. Dit heeft met de functies ‘Geoptimaliseerd opladen’ en de oplaadlimiet te maken. Maar waarom is dat eigenlijk? En hoe zet je deze functies uit?

→ Zo laadt je Apple Watch wél op

Wanneer je een monitor voor je MacBook wilt kopen denk je al snel aan een Studio Display van Apple. Maar wat nou als je een breder scherm wilt? Bijvoorbeeld een Ultra wide monitor voor je Mac? Maar werkt dat ook een beetje? Wij hebben de Evnia 49M2C8900 voor je getest!

→ Hoe goed is de monitor?

De AirPods Max gaan al een paar jaar mee en het wordt hoog tijd voor een update. Er gaan geruchten dat we in 2024 de AirPods Max 2 gaan zien. Volgens geruchten gaat Apple eind 2024 een nieuwe versie van de AirPods Max introduceren. We hebben alle nieuwe functies voor je op een rij gezet.

→ Dit kun je verwachten

Het duurt nog even voordat de iPhone 16 verschijnt, maar de eerste geruchten steken al de kop op. We hebben alle geruchten die tot nog toe de ronde doen voor je verzameld. Het blijkt dat (toevallig of niet) de iPhone 16 maar liefst 16 nieuwe features krijgt. We zetten de belangrijkste voor je onder elkaar.

→ 16 functies voor de iPhone 16

Het is al even geleden dat Apple een nieuwe iPad heeft uitgebracht, want de laatste nieuwe iPad verscheen in oktober 2022. Voor 2024 zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. De iPad Pro krijgt naar verluidt een vernieuwd design, met een veel groter scherm en dunnere randen. Ben je benieuwd naar de nieuwe iPad? Deze foto’s geven je alvast een idee van de volgende iPad Pro.

→ Is dit de iPad Pro 2024?

Meer iPhone-nieuws