Apple maakt de iPhone binnenkort héél anders (iPhone-nieuws #46)

De iPhone, iPad en Mac worden in de toekomst compleet anders, want Apple heeft grote plannen voor de toestellen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Apple werkt altijd aan nieuwe producten, maar ook aan vernieuwingen van de huidige reeks apparaten zoals de iPhone. Het bedrijf heeft grootse plannen voor de smartphone. Dit is wat je kunt verwachten van de volgende iPhone.

→ iPhone wordt helemaal anders?

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen, maar twijfel je nog of je de iPhone 16 Pro of de iPhone 15 Pro gaat kiezen? Wij zetten vijf redenen onder elkaar om ook in 2024 de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max te kopen!

→ Dit is waarom

Lange tijd werd jouw positie tijdens het navigeren in Google Maps aangegeven door een blauwe pijl. Later kon je ook kiezen voor een autootje. Inmiddels zijn daar nog vijf nieuwe exemplaren bij gekomen. Dit zijn ze!

→ Zo ziet dat eruit

De volgende iPhone verschijnt sneller dan je denkt, want de massaproductie van de iPhone SE 4 begint binnenkort. Er komen waarschijnlijk grote veranderingen naar de telefoon. Dit is wanneer de iPhone SE 4 komt!

→ Komt de iPhone SE 4?

Tegenwoordig zie je steeds vaker QR-codes gebruikt worden om iets te bestellen of te betalen. Pas daarbij wel op, want criminelen gebruiken QR-codes om mensen op te lichten en hun bankrekening te plunderen. Zo blijf jij wél veilig!

→ Pas op met QR-codes

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Door nieuwe geruchten weten we nu ook een specifieke releasedatum van iOS 18.2. Benieuwd wanneer je kunt updaten? Dit is de verwachte release van iOS 18.2!

→ Wanneer komt iOS 18.2?

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 18.2 uitgebracht, waarin nieuwe features van CarPlay 2.0 worden onthuld. Daardoor weten we meer over de applicaties in de volgende generatie van CarPlay. Dit moet je weten!

→ Meer over CarPlay 2.0!

Apple heeft iOS 18 inmiddels uitgebracht en de update blijkt een verborgen beveiligingsfunctie te hebben. Deze feature is ontdekt door de politieafdeling in Michigan. Zo maakt iOS 18 je iPhone veiliger!

→ iPhone nog veiliger?

