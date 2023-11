iOS 18: de grootste update ooit en hele goedkope AirPods (iPhone-nieuws #46)

iOS 18 wordt de grootste update ooit en er zijn nu hele goedkope AirPods. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Het is inmiddels een paar maanden geleden dat Apple iOS 17 heeft uitgebracht, waardoor nu de eerste geruchten over iOS 18 op gang komen. Het is bij Apple gebruikelijk dat er direct na de release van een grote iOS-versie wordt begonnen met de ontwikkeling van de volgende grote update. Volgens geruchten wordt iOS 18 nu de grootste update ooit!

→ Deze functies zitten in iOS 18

Het jaar zit er grotendeels op voor Apple, want er worden geen grote nieuwe aankondigingen meer verwacht in 2023. Naast een paar nieuwe producten in dit jaar is Apple ook gestopt met een aantal apparaten. Deze vijf producten heeft Apple in 2023 nu definitief stopgezet!

→ Deze producten zijn er straks niet meer

De AirPods 2 zijn met de dagen rond Black Friday écht goedkoop! De AirPods 2, ook bekend als de tweede generatie AirPods, zijn enkele jaren geleden uitgebracht maar dat is helemaal niet erg. Deze draadloze oordopjes zijn ondanks hun leeftijd nog steeds uitstekend. Nu helemaal, want ze zijn een flink stuk goedkoper geworden.

→ Zo goedkoop zijn de AirPods 2 nu

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zegt dat Apple van plan is om volgend jaar een hele nieuwe line-up van iPads uit te brengen. Hij voegt daaraan toe dat de twee nieuwe versies van de iPad Air de meeste aandacht gaan krijgen. Kuo zegt verder dat Apple een nieuwe iPad Air van 10,9 inch en een nieuwere, grotere iPad Air van 12,9 inch uit gaat brengen.

→ Deze functies krijgt de nieuwe iPad Air nog meer

Het is inmiddels traditie dat muziekluisteraars aan het einde van het jaar een overzicht krijgen van hun meest beluisterde nummers. Bij zowel Spotify als Apple Music zie je welke artiesten, nummers en muziekgenres je het vaakst hebt afgespeeld in een jaar. Apple Music Replay 2023 is nu al te bekijken, maar hoe doe je dat?

→ Zo kun je Apple Music Replay 2023 bekijken

Apple staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke producten, maar opvallend genoeg staat nergens in de instellingen van je iPad hoe oud deze is. Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome. Er is namelijk een trucje om precies te controleren of je iPad al op leeftijd is, of niet.

→ Zo kom je achter de leeftijd van je iPad!

Mark Gurman heeft voorspeld dat we spoedig apps zonder App Store kunnen installeren. Ontwikkelaars bieden apps dan niet aan in de App Store maar op internet. Volgens Gurman gaat Apple een “zeer gecontroleerd systeem” introduceren om het installeren van apps zonder App Store toe te staan Maar wat heb jij hier eigenlijk aan ?

→ Dit moet je weten over het sideloaden van apps

De iPhone 15 is een tijd terug verschenen en voor veel mensen is dit hét moment om een nieuwe telefoon te kopen. Inmiddels zijn er flinke kortingen te vinden, ook op nieuwe iPhones. Toch geef je snel teveel uit aan een nieuw toestel. Met deze tips weet je zeker dat je een goede iPhone kiest en dat je niet teveel gaat betalen!

→ Zo maak je de beste keuze voor een nieuwe iPhone

