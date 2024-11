iOS 18.2 komt sneller uit dan je denkt (iPhone-nieuws #45)

De volgende versie van iOS 18 wordt een grote update, en hij verschijnt waarschijnlijk vroeger dan verwacht. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Apple heeft iOS 18.1 pas net uitgebracht, maar het bedrijf werkt al hard aan de volgende update. In december is het de beurt aan iOS 18.2, waarmee verschillende nieuwe functies naar je iPhone komen. Wij zetten ze allemaal voor je op een rij.

→ Dit is er nieuw

Raak jij geregeld je spullen kwijt? Of wil jij altijd de locatie van je bagage in de gaten houden? Dan is de AirTag tegenwoordig onmisbaar in je portemonnee, rugzak, koffer of zelfs in je fiets.

Dankzij een nieuwe functie wordt die nu zelfs nog handiger om je spullen terug te vinden. Andere mensen kunnen je nu namelijk helpen met vinden.

→ Zo werkt de nieuwe functie

Google heeft aangekondigd dat er binnenkort nieuwe functies naar Google Maps komen! Het gaat om nieuwe features voor zowel iOS- als Android-gebruikers, die deze week worden uitgerold.

Eén van de nieuwe functies kennen we al van Apple Kaarten, want het is straks mogelijk om meer stops toe te voegen aan je route. Zo kun je bijvoorbeeld een restaurant of tankstation toevoegen aan je route als je onderweg naar huis bent. Maar er is nog meer!

→ Ontdek de nieuwe functies

De duurdere iPhones, iPads en Macs hebben allemaal een scherm met een 120 Hz verversingssnelheid. Dat noemt Apple ProMotion. Maar nu wil het bedrijf ook de goedkopere modellen voorzien van een scherm met soepelere beelden. Daar zit wel een addertje onder het gras.

→ Dit is het addertje

Gebruik je Flitsmeister via CarPlay, dan ben je inmiddels waarschijnlijk best benieuwd naar alternatieve opties. Sinds afgelopen mei moet je namelijk betalen voor die functionaliteit van Flitsmeister! Bij de meeste alternatieve opties voor Flitsmeister hoeft dat niet. We zetten de beste van die opties voor je op een rij!

→ De beste alternatieven

Niet alleen je iPhone, iPad en Mac krijgen er functies bij met Apple Intelligence, ook CarPlay wordt uitgebreid met de nieuwe techniek. Dit gaat er dan met name om de nieuwe generatie van Siri die straks ook beschikbaar is bij CarPlay. Wat daar allemaal mee kan? Je leest het via onderstaande link!

→ CarPlay en Apple Intelligence

Eerder dit jaar heeft WhatsApp de nieuwe functie chatfilters toegevoegd, waardoor de chats in de app een stuk overzichtelijker zijn geworden. De functie die nu volgt, is een uitbreiding van deze chatfilters en biedt een meer persoonlijke manier om je berichten te beheren. De nieuwe functie heet Lijsten. Wij laten zien hoe hij werkt.

→ Zo maak je er gebruik van

Een functie die tot nog toe is voorbehouden aan de Pro-versies sinds de iPhone 13, komt volgend jaar naar alle iPhone 17-modellen. Alle vier iPhone 17-modellen die volgend jaar op de markt komen, worden namelijk uitgerust met energiezuinige LTPO-schermen. Dit maakt een opvallende functie mogelijk.

→ Dit moet je weten

