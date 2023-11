iOS 17.1.1 is te installeren en iDeal verdwijnt (iPhone-nieuws #45)

Apple heeft iOS 17.1.1 uitgebracht en iDeal verdwijnt binnenkort. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Apple zit niet stil en er is al een bèta van iOS 17.2. In deze nieuwe versie zit een behoorlijk aantal nieuwe functies. Je moet nog wel even wachten tot iOS 17.2 voor iedereen komt, maar we kunnen je nu al vertellen: één functie in iOS 17.2 ga je straks dagelijks gebruiken!

→ Welke functie is dat?

Wanneer je online iets afrekent, doe je dat regelmatig met iDeal, een veilige betaalmethode die gekoppeld is aan je bankrekening. Betaaldienst iDeal is eigenlijk niet meer weg te denken, maar tóch is dat precies wat er gaat gebeuren: iDeal verdwijnt. Dit moet je weten.

→ iDeal stopt

Updaten maar! Apple heeft iOS 17.1.1 uitgebracht, waarmee problemen op je iPhone worden opgelost. Er komen dus geen nieuwe functies naar je telefoon, daarvoor moeten we nog even wachten op iOS 17.2. Wij vertellen je welke problemen verholpen worden met iOS 17.1.1!

→ Welke problemen worden opgelost?

Apple heeft dit jaar voor het eerst sinds de introductie van de iPad geen nieuwe tablet uitgebracht. Voor 2024 zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. Het is goed mogelijk dat Apple volgend jaar alle iPads een update geeft, waardoor we maar liefst vier (!) nieuwe iPads gaan zien in 2024.

→ Deze iPads in 2024

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar wil je niet de hoofdprijs betalen voor een iPhone 15 Pro Max? Dan is er genoeg keuze uit goedkopere iPhones. We zetten de beste drie nieuwe iPhones onder de 500 euro voor je onder elkaar en vertellen je wat de beste opties zijn als je voor een refurbished toestel kiest!

→ Dit zijn de goedkoopste iPhones!

Sinds enkele maanden ligt de nieuwe Apple Watch Series 9 in de winkels, en hij lijkt bijzonder veel op zijn voorganger(s). De opmerkelijkste vernieuwing – een nieuwe manier om je Watch te bedienen – was in eerste instantie niet beschikbaar.

Maar nu dan eindelijk wel, dankzij een nieuwe watchOS-update. De hoogste tijd dus voor een Apple Watch Series 9 review.

→ Hoe goed is de Apple Watch Series 9?

Heb jij ook problemen met de accu van je Apple Watch? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft watchOS 10.1.1 uitgebracht. In watchOS 10.1 zat namelijk een vervelend probleem met de batterij van de Apple Watch, maar dat is met watchOS 10.1.1 opgelost!

→ Lees alles over watchOS 10.1.1

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook Pro 2023 of iMac 2023 met een gloednieuwe M3-chip? Dan heb je geluk, want vanaf deze week zijn de nieuwe Macs in de winkels te koop. En om ervoor te zorgen dat je niet teveel gaat betalen, hebben we de beste prijzen al voor je onder elkaar gezet!

→ Wat zijn de beste prijzen?

Meer iPhone-nieuws