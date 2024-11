Apple brengt drie nieuwe Macs uit (iPhone-nieuws #44)

Apple heeft deze week een nieuwe MacBook Pro, Mac mini en iMac uitgebracht. Alles wat je hierover moet weten lees je in het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Apple heeft vrijwel geen veranderingen doorgevoerd bij het design van de nieuwe MacBook Pro. Wel is de 14-inch uitvoering nu beschikbaar in de kleuren spacezwart en zilver, net als de 16-inch variant. De échte verbeteringen van de MacBook Pro 2024 vind je echter terug aan de binnenkant!

Apple heeft een nieuwe Mac mini aangekondigd via een persbericht. Het ontwerp van de Mac mini is voor het eerst sinds 2010 aangepast en is Apple’s compactste desktopcomputer ooit. De behuizing is opnieuw van aluminium, maar nu volledig klimaatneutraal gefabriceerd. Uiteraard heeft de Mac mini ook allerlei nieuwe functies!

De iMac 2024 is gepresenteerd! Met een persbericht heeft Apple de nieuwe generatie van de iMac aangekondigd. In het ontwerp van de iMac 2024 heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd. Het toestel beschikt over hetzelfde scherm als de iMac 2023. Maar er zijn ook allerlei vernieuwingen, waaronder een nieuwe chip.

Afgelopen september bracht Apple iOS 18 uit, met een flink aantal interessante verbeteringen. Maar sinds deze week staat er weer een nieuwe update voor je klaar en kun je iOS 18.1 op je iPhone downloaden. Met deze nieuwe update komen er weer een aantal leuke functies naar je iPhone, maar helaas nog geen Apple Intelligence.

Heb je net een nieuwe iPhone 16 gekocht en ben je van plan op vakantie te gaan? Dan moet je even uitkijken, want er is een land waar de iPhone 16 nu illegaal is. Maar ook andere Apple-devices die deze herfst zijn uitgebracht mogen niet meer gebruikt worden. Een Apple Watch Series 10 kun je hier ook maar beter niet bij je hebben.

Dit jaar verschenen er verschillende tablets van Apple. Zo kwamen begin dit jaar de iPad Air 2024 en de iPad Pro 2024 op de markt. En we mogen natuurlijk niet de iPad mini 7 (2024) vergeten. Maar een nieuwe reguliere iPad hebben we nog niet gezien en komt waarschijnlijk pas in 2025. Maar wat zijn de verwachtingen van de iPad 11?

In Nederland moeten we het vooralsnog zonder Apple Intelligence doen. Dat heeft te maken met Europese regelgeving, waardoor Apple de nieuwe AI-functies hier nog niet wil uitbrengen op de iPhone en iPad. Daar komt verandering in, want Apple heeft eindelijk aangekondigd wanneer de nieuwe techniek ook hier beschikbaar komt.

De iPhone heeft deze week een update gekregen naar iOS 18.1. En net zoals altijd heeft ook de Apple Watch tegelijkertijd een update gekregen. Maar wat is er nieuw in watchOS 11.1 voor de Apple Watch? Zitten er ook nieuwe functies in? Of worden er deze keer echt alleen maar fouten aangepakt?

