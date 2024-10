iPhone 16 is eigenlijk véél te goed (iPhone-nieuws #41)

De iPhone 16 is veel te goed en een nieuwe manier van oplichting verspreidt zich via WhatsApp. Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple deed iets met de iPhone 16-serie dat veel mensen verbaasde. Het basismodel werd krachtiger dan ooit, waardoor er minder redenen overbleven om te upgraden naar de iPhone 16 Pro. Waarom heeft Apple dit gedaan?

→ Dit is de reden!

Krijg je geregeld berichten van onbekende nummers? Dan moet je oppassen, want de kans is groot dat het om oplichting via SMS of WhatsApp gaat. Zo blijf je wél veilig voor dit soort spamberichten!

→ Zo doe je dat

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je iCloud? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft iCloud uitgebreid met veel meer functies. Ze zijn beschikbaar voor gratis én betalende abonnees. Benieuwd naar alle veranderingen? Dit zijn ze.

→ Nieuwe functies bij iCloud?

Met watchOS 11 heeft de smartwatch van Apple een opvallende functie gekregen. De Apple Watch kan nu voorspellen wanneer je ziek wordt. Vaak weet de smartwatch het nog eerder dan jijzelf. Word jij binnenkort ziek?

→ Je Apple Watch weet het

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is alweer drie jaar geleden dat Apple de iPhone 13 heeft uitgebracht. In die tijd heeft Apple de camera van de iPhone flink verbeterd, maar hoe groot is het verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 16? Wij zetten de camerafuncties voor je onder elkaar!

→ Dit zijn de verschillen

Als je een nieuwe iPad mini wilt kopen kun je beter nog even wachten, want Apple brengt deze maand een nieuwe generatie van de tablet uit. De kleine iPad krijgt vooral onder de motorkap een grote update. Dit zijn de verwachtingen voor de iPad mini 7!

→ Alles over de iPad mini 7

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? En twijfel je nog voor welk toestel je moet kiezen? In dit koopadvies vertellen we welke iPhone je het beste kunt halen in 2024 en waar het toestel de laagste prijs heeft.

→ Dit is de beste keuze!

Apple heeft dit jaar de Apple Watch Series 9 uitgebracht, maar is het waard om over te stappen als je een Apple Watch Series 9 hebt? In dit artikel kijken we naar de gezondheidsfuncties van de Apple Watch Series 10 vs Series 9 om te zien wat er nieuw is.

→ Tijd om over te stappen?

Meer iPhone-nieuws