Dit gaat er allemaal op jouw iPhone veranderen (iPhone-nieuws #4)

Wij vertellen je alles wat je moet weten over iOS 17.3 en de nóg grotere wijzigingen in iOS 17.4 Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Als een donderslag bij heldere hemel maakte Apple deze week een hoop gróte veranderingen voor je iPhone, iOS en de App Store bekend. iPhoned zet alles wat je moet weten voor je op een rij.

De veranderingen betreffen de App Store, Safari, de NFC-chip en nóg veel meer. Je herkent je iPhone straks niet meer terug!

→ Dit verandert er allemaal

Updaten maar! Apple heeft iOS 17.3 uitgebracht, waarmee er weer een paar hele toffe functies naar je iPhone komen. Het is geen grote update, maar je telefoon is met deze nieuwste iOS-versie ook weer veel beter beveiligd. Lees hier meer over de nieuwe functies!

→ Dit zijn de nieuwe functies van iOS 17.3

Dat er een aantal nieuwe iPads en een MacBook komen is natuurlijk geen verrassing. Maar wanneer ze precies komen is dat meestal wel. Volgens kenners hoeven we niet lang meer te wachten en komen er al heel snel een nieuwe iPad Air, iPad Pro en MacBook Air aan.

→ Dit is wanneer je de nieuwe iPads kunt verwachten

Er komt weer een nieuwe update aan voor WhatsApp! Het wordt dan veel makkelijker om foto’s, video’s en andere bestanden te delen via de app. Een testversie onthult dat er een nieuwe functie aan WhatsApp wordt toegevoegd, die wel heel erg lijkt op Apple’s AirDrop.

→ En zo werkt de nieuwe functie

Apple heeft de Apple Vision Pro aangekondigd tijdens de WWDC 2023. De mixed reality-headset van het bedrijf komt nu alleen in de VS uit en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset. Maar kun je de Apple Vision Pro ook probleemloos in Nederland gebruiken?

→ Hier moet je op letten als je een Vision Pro uit de VS koopt

Apple werkt volgens geruchten al jaren aan een eigen auto. Deze eigen auto heeft de Apple Car. Inmiddels heeft het project zo vaak flinke vertragingen opgelopen, waardoor de release van de Apple Car nu nog een keer is uitgesteld. Maar wanneer kunnen we de Apple Car nu eindelijk wel verwachten?

→ Dit is wanneer de Apple Car hopelijk wél verschijnt

Elk jaar komt er een nieuwe iPhone. In september 2023 was het de beurt aan de iPhone 15, maar moet je deze iPhone dan ook maar meteen kopen? Niet per se. Misschien is het beter om nog wat langer te wachten op de volgende smartphone van Apple, de iPhone 16 (Pro). Wij geven je alvast drie redenen waarom.

→ Hierom kun je beter wachten op de iPhone 16

Apple laat in een leuk filmpje zien hoe de dure Vision Pro wordt gemaakt. Ieder model van de headset wordt met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, wat ook wel mag voor die prijs. Hoe de Apple Vision Pro precies wordt gemaakt zie je in het onderstaande filmpje!

→ Bekijk de video hier!

