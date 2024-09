Volgende iPhone wordt véél goedkoper (iPhone-nieuws #39)

Apple maakt de volgende iPhone veel goedkoper dan de iPhone 16. Dit en meer iPhone-nieuws lees je in ons weekoverzicht!

Apple heeft de iPhone 16 pas net uitgebracht, maar we hoeven niet weer een jaar te wachten op een nieuwe iPhone. De volgende iPhone verschijnt al in het voorjaar. Het goede nieuws: die iPhone wordt veel goedkoper.

→ Deze iPhone komt eraan

Was je van plan om een iPhone 15 Pro te kopen? Dan kun je ook de iPhone 16 (Plus) overwegen – in deze review lees je wat wij van de nieuwe iPhone vinden!

→ Hoe goed is de iPhone 16 (Plus)?

De iPhone 16 Pro (Max) is Apple’s eerste iPhone die ingericht is op Apple Intelligence, maar moet het voorlopig zonder de belangrijkste functies doen. Hoe goed is de beste iPhone dan nog? Wij hebben de iPhone 16 Pro (Max) voor je getest in onze review.

→ iPhone 16 Pro (Max) review

De Apple Watch Series 10 is – letterlijk – een grote stap voorwaarts. Is de nieuwste Apple Watch ook Apple’s beste smartwatch? En is de nieuwe smartwatch het waard om over te stappen? Je leest het in deze Apple Watch Series 10 review.

→ Apple’s beste Watch?

De iPhone 16 Pro is nu verkrijgbaar en heeft allerlei nieuwe functies ten opzichte van zijn voorganger. De vraag is natuurlijk of die verschillen voor jou een reden zijn om voor de iPhone 16 Pro te kiezen. Daarom zetten we ze voor je op een rij!

→ iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

Heb jij jouw iPhone al geüpdatet naar iOS 18? Apple heeft met iOS 18 zoveel functies naar je iPhone gebracht, dat je ze waarschijnlijk nog niet allemaal hebt ontdekt. Deze features ken je nog niet!

→ Welke functies?

Heb je iPadOS 18 al geïnstalleerd? Dan is het goed mogelijk dat je sinds kort problemen hebt met je iPad. Deze problemen zijn zó groot, dat Apple heeft besloten dat iPadOS 18 tijdelijk niet beschikbaar is voor een aantal toestellen.

→ Dit zijn ze!

Heb jij een betaald abonnement bij YouTube? Dan hebben we slecht nieuws, want YouTube maakt het Premium-abonnement in meerdere landen over de hele wereld een heel stuk duurder. Dit moet je weten.

→ Zo duur wordt YouTube

