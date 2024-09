iOS 18 brengt nieuwe functies naar je iPhone (iPhone-nieuws #38)

iOS 18 is officieel uit en dit zijn alle nieuwe functies op je iPhone! Dit en meer iPhone-nieuws lees je in ons weekoverzicht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We beginnen het iPhone-nieuws van deze week met iOS 18. De officiële versie is beschikbaar en brengt veel veranderingen naar je iPhone. Iedereen die de bèta-versie heeft gebruikt, weet al wat er in iOS 18 zit. Heb je de bèta-versie niet gebruikt, dan is deze iOS 18 gids alles wat je nodig hebt om je kennis helemaal bij te spijkeren!

→ Dit is er nieuw

Met watchOS 11 op je Apple Watch krijg je onder meer een beter inzicht in de status van je gezondheid en zie je ook beter welke invloed je workouts na verloop van tijd op je lichaam hebben. Maar watchOS 11 heeft daarnaast nog veel meer vernieuwingen die je na het updaten direct op je Apple Watch kunt uitproberen.

→ Nieuwe Watch-functies

De AirPods hebben voor het eerst in jaren een update gekregen. Er zijn nu twee nieuwe modellen, één met Active Noise Cancellation en één zonder. Die ANC was tot nog toe altijd exclusief voor de AirPods Pro. In het iPhone-nieuws van deze week lees je wat precies de verschillen zijn tussen de AirPods 4 en de Pro 2.

→ Dit zijn de verschillen

watchOS 11 brengt een aantal nieuwe functies naar je smartwatch. Na het installeren kan je Apple Watch allerlei dingen beter detecteren en bijhouden. Maar om alle nieuwe functies volledig te kunnen gebruiken, moet je wel eerst een aantal instellingen inschakelen. Belangrijk dus om dat snel te doen!

→ Deze instellingen moet je aanzetten

Apple heeft een firmware-update met versienummer 7A294 uitgebracht voor de tweede generatie van de AirPods Pro. Met deze firmware krijgen de AirPods Pro 2 ondersteuning voor functies van iOS 18. In het iPhone-nieuws van deze week lees je welke verbeteringen er zijn doorgevoerd voor de AirPods Pro 2.

→ Dit zijn de verbeteringen

Heb je iOS 18 geïnstalleerd, dan heb je een aantal nieuwe opties als het gaat om het opladen van je iPhone 15 (en iPhone 16). Voor de batterij is het namelijk goed als de tijd dat je iPhone volledig opgeladen is, wordt verkort. Één nieuwe optie is daarom gunstig voor mensen die hun iPhone vaak langere tijd in het stopcontact laten zitten.

→ Zo moet je opladen

RCS staat voor Rich Communication Services. RCS-tekstberichten kun je onder meer verzenden naar apparaten die niet van Apple zijn. De dienst ondersteunt het verzenden van teksten, foto’s en video’s in hoge resolutie, links en meer. Met de komst van iOS 18 wordt RCS in de Berichten-app ondersteund, maar werkt het al in Nederland?

→ Werkt RCS al in NL?

De nieuwe Wachtwoorden-app in iOS 18 verbetert het beheer van wachtwoorden. Je kunt al jaren wachtwoordgegevens op je Apple-apparaten opslaan via iCloud Keychain, maar de toegang tot wachtwoorden was altijd weggestopt in de Instellingen-app. Met de functies in de nieuwe app is dat niet langer het geval.

→ Dit zijn de functies

Meer iPhone-nieuws