iOS 17 is nabij: dit is wanneer je iPhone nieuwe functies krijgt (iPhone-nieuws #37)

Het was een drukke week in Apple-land, met een event bomvol aankondigingen. Van de iPhone 15 tot iOS 17: dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft de iPhone 15 officieel aangekondigd tijdens het Wonderlust-event! Bij de nieuwe iPhone lanceert Apple ieder jaar een grote iOS-update, dit jaar is het de beurt aan iOS 17.

Met de grote update komen er toffe en vooral handige functies naar je iPhone. Zo wordt je iPhone een volwaardige wekker met de nieuwe Stand-by-modus en is AirDrop veel beter met NameDrop. Maar wanneer komt al dit moois naar je iPhone?

→ Op deze dag mag je iOS 17 installeren

Bij het iPhone 15-event heeft Apple diverse nieuwe producten onthuld, waaronder een ‘gewone’ iPhone 15 met een 48-megapixelcamera en Dynamic Island. De Pro Max-versie biedt extra zoom-mogelijkheden door een nieuwe lens. Naast iPhones introduceerde Apple ook nieuwe Apple Watches en AirPods. Wij praten je even bij.

→ Lees al het nieuws van het Apple-event

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Franse overheid heeft de verkoop van de iPhone 12 tijdelijk verboden vanwege te hoge elektromagnetische straling. Apple heeft twee weken om aanpassingen te maken, en Nederland overweegt een vergelijkbare maatregel. Dit kan gevolgen hebben voor zowel Apple als voor eigenaren van een iPhone 12.

→ Wat betekent dit voor jou als iPhone 12-eigenaar?

De iPhone 15 Pro, het nieuwe toptoestel van Apple, heeft veel nieuwe functies, waaronder de nieuwe actieknop én een verbeterde camera. De telefoon draait op de nieuwe A17 Pro-chip, de eerste processor die Apple heeft gefabriceerd met de nieuwe 3nm-technologie.

Van binnen heeft de iPhone 15 Pro dus een behoorlijke update gekregen, maar stiekem steelt de nieuwe titanium behuizing de show. Hierom is dit materiaal zo tof.

→ Zo veel beter is titanium

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 14 Pro is een krachtige smartphone en nu flink in prijs gedaald dankzij de aankondiging van zijn opvolger, de iPhone 15 Pro. Hoef je geen behuizing van titanium of 5x-zoom? Dan is de iPhone 14 Pro een echte aanrader! Wij vertellen je waar je moet zijn om het toestel zo goedkoop mogelijk in huis te halen.

→ Hier is de iPhone 14 Pro het goedkoopst

Apple heeft de officiële datum voor macOS Sonoma release bekendgemaakt, de grote software-update voor Mac-gebruikers.

Sonoma werd voor het eerst onthuld tijdens WWDC eerder dit jaar en zal heel wat nieuwe functies met zich meebrengen. Maar wanneer mag je nou naar ‘Software-update’ sprinten? Wij laten het je weten!

→ Dit is wanneer macOS Sonoma uitkomt

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Apple de huidige iPad Air uitbracht. De iPad Air 2022 verscheen toen in maart, met de nieuwe M1-chip en een verbeterde frontcamera van 12 megapixel.

Tijdens het event schitterde de iPad door afwezigheid. Maar nu werkt Apple volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman wel al aan de iPad Air 6.

→ Wacht jij ook op een nieuwe iPad

In aanloop naar het iPhone 15-event waren er al geruchten over. Apple zou stoppen met de verkoop van de iPhone 13 mini. Dat is nu definitief. En het betekent dat er kleine iPhone met een randloos scherm en Face ID is.

Zonde, vinden wij van iPhoned. Daarom blikken nog een keer terug op de 13 mini, en laten je weten waar je de telefoon nog wel krijgt.

→ Hier is de iPhone 13 mini nog wel te koop

Meer iPhone-nieuws