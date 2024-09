Dit is de iPhone 16 en hier is hij te bestellen (iPhone-nieuws #37)

Apple heeft maandag 9 september de iPhone 16 aangekondigd en je kunt hem nu pre-orderen! Dit en meer iPhone-nieuws lees je in ons weekoverzicht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De pre-order van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) is op 13 september om 14:00 uur begonnen. Ben je van plan om de iPhone 16 te kopen? Dan is het wel verstandig om je pre-order op tijd te plaatsen.

→ Hier vind je de beste iPhone 16-deals!

Eindelijk is het zover. Na maanden vol geruchten heeft Apple de iPhone 16 en iPhone 16 Plus officieel aangekondigd. Het is een bijzonder interessant model geworden en iPhoned zet alles op een rij wat je erover moet weten.

→ Dit is er nieuw

Met iOS 18 komen er grote veranderingen naar je iPhone, want je krijgt veel meer vrijheid bij het inrichten van het bedieningspaneel en het vergrendelscherm. Maar wanneer kun je er echt mee aan de slag?

→ Dit is wanneer iOS 18 te downloaden is

Apple heeft naast een hele serie nieuwe iPhones nog meer apparaten gepresenteerd, waaronder nieuwe AirPods en de Apple Watch Series 10. In deze iPhone 16-event round-up zetten we alle nieuwe producten voor je op een rij!



→ Dit heeft Apple allemaal laten zien

Er zijn producten die we eigenlijk hadden verwacht, maar die uiteindelijk Apple níét presenteerde. Het ziet er nu naar uit dat er in oktober nóg een Apple-event komt. Dus mogelijk worden deze producten dan alsnog gepresenteerd.



→ Dit zijn de producten die waarschijnlijk komen

De tiende generatie van de Apple Watch is gepresenteerd! Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. De smartwatch draait op de nieuwe S10-chip en kan slaapapneu detecteren.

→ Zo ziet de Apple Watch Series 10 eruit

De iPhone 16 is officieel uit! Apple heeft meerdere nieuwe functies naar de telefoon gebracht. Zo beschikken alle iPhones dit jaar over een actie- én een cameraknop. Maar wat wordt de prijs van dit toestel?

→ Zoveel gaat de nieuwe iPhone kosten

Er zijn allerlei nieuwe camerafuncties voor de iPhone 16-serie, waaronder de cameraregelaar waarmee je snel een opname kunt maken in de liggende of staande modus. Wat is er nog meer nieuw?

→ Dit is er nog meer nieuw bij de iPhone 16-camera

Meer iPhone-nieuws