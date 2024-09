4 WhatsApp-functies die je snel moet uitschakelen (iPhone-nieuws #36)

WhatsApp heeft meerdere functies, die je voor je eigen veiligheid beter uit kunt zetten. Het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws lees je in dit weekoverzicht!

Veel functies in WhatsApp staan standaard aan voor iedereen. Dat is niet erg, maar toch zijn er volop WhatsApp-functies die je maar beter kunt uitzetten. Wij laten je vier functies zien waar je voor moet oppassen.

We hoeven niet lang meer te wachten, want de volgende iPhone verschijnt binnenkort. Ben je van plan om de nieuwe iPhone meteen te kopen? Dit is wanneer de pre-order van de iPhone 16 waarschijnlijk begint!

De Apple Watch Series 10 verschijnt volgende week en krijgt een aantal functies die we nog niet zagen bij de Apple Watch Series 9. Benieuwd naar de nieuwe Apple Watches? Wij zetten de belangrijkste verschillen onder elkaar!

Tegenwoordig is een betaald account voor YouTube Premium vrijwel verplicht wanneer je ongestoord een video wilt kijken. Video’s kijken zonder Premium-abo is behoorlijk irritant geworden door alle advertenties. Maar met deze tip kijk je YouTube zonder reclame op je iPhone!

In 2024 heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd, die alleen zichtbaar zijn voor gebruikers in de Europese Unie. Volgens experts hebben we daardoor in de EU zelfs de beste iPhone die Apple heeft uitgebracht. Dit is waarom.

De iPhone 16 Pro volgt de iPhone 15 Pro van 2023 op en voegt meer dan 30 nieuwe functies en verbeteringen toe. Omdat veel gebruikers een upgradecyclus van twee jaar hanteren, zullen veel mensen met een iPhone 14 Pro willen upgraden naar de iPhone 16 Pro. Dit zijn de veranderingen!

September is altijd de belangrijkste maand voor Apple en dat is dit jaar niet anders. Deze maand kondigt Apple een reeks nieuwe producten aan en komen de grootste software-updates van het jaar uit. Dit zijn onze verwachtingen voor het ‘It’s Glowtime‘-evenement van Apple!

Apple werkt aan de AirPods 4, die volgens geruchten volgende week al verschijnen. De vierde generatie wordt uitgebracht in twee verschillende uitvoeringen. Deze functies komen naar de nieuwe oortjes!

