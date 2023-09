Dit zijn de kleuren van de iPhone 15 (iPhone-nieuws #35)

De release van de iPhone 15 komt steeds dichterbij, maar we weten nu al welke kleuren er straks gaan komen en de datum van het Apple-event is bekend! Dit en meer lees je in het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komen vier nieuwe iPhones aan: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max (die in de wandelgangen ook de iPhone 15 Ultra wordt genoemd).

Er zijn nu foto’s met dummy’s van Apple’s nieuwste smartphone verschenen. Hier kun je nu ook de nieuwe kleuren van de iPhone 15 op zien!

→ Dit zijn alle kleuren van de iPhone 15

Het moment waar we dit jaar op gewacht hebben is eindelijk aangebroken: Apple heeft de uitnodigingen de deur uitgedaan voor het iPhone 15-spektakel! Op 12 september om 19.00 uur Nederlandse tijd krijgen we het allemaal te horen.

We weten nog niet precies hoelang de presentatie gaat duren, maar als we naar vorige Apple-events kijken zal dit zo’n één of twee uur in beslag nemen.

→ Dit moet je weten over het grootste Apple-event van 2023

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort komt iOS 17 naar je iPhone, waarmee je telefoon er weer handige functies bij krijgt. In iOS 17 zien een aantal apps van Apple er iets anders uit. Ook Kaarten wordt uitgebreid in iOS 17, waarmee de app weer een stuk beter wordt. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

→ Deze functies maken Apple Kaarten écht beter

Nu we zo dicht bij de release van de nieuwe iPhone 15 zijn, weten we ook wat Apple nog meer van plan is op 12 september. Het grootste nieuws is natuurlijk de iPhone 15, maar Apple kondigt dan nog meer nieuwe producten aan. Deze nieuwe toestellen onthult Apple waarschijnlijk nog naast de iPhone 15!

→ Dit komt er ook nog aan!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het klinkt eigenlijk behoorlijk absurd: Engeland wil dat Apple bij iPhone-updates voortaan eerst toestemming vraagt of ze de fix mogen toepassen. Dat eist de overheid van Engeland omdat Apple anders beveiligingslekken dicht die ze zelf gebruiken. Maar hoe zit het in Nederland?

→ Blokkeren van iPhone-updates: dat moet toch niet mogen

Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de nieuwe knop indrukt. Handig wanneer je bijvoorbeeld een app vaak gebruikt. Je kunt hem dan altijd razendsnel openen. Toch blijft het de vraag hoe vaak je deze nieuwe actieknop daadwerkelijk gaat gebruiken.

→ Wordt deze nieuwe feature een teleurstelling?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Rond 12 augustus doken de eerste berichten over een probleem met de iPhone 14-batterij op. Er werd beweerd dat de batterij veel sneller leegraakt dan zou moeten. De maximale capaciteit van de batterij (te vinden in de instellingen van je iPhone), neemt volgens deze mensen veel te snel af. Is het onzin of is er toch echt iets aan de hand?

→ Dit zegt Apple over het batterijprobleem

Wie aan noise-cancelling oortjes voor de iPhone denkt, ziet waarschijnlijk direct een paar AirPods Pro voor zich. Maar er zijn veel meer goede opties dan alleen Apple’s eigen oortjes, en met name in 2023 is de concurrentie flink toegenomen. De AirPods Pro hebben tegenwoordig best goede alternatieven. Maar hoe verhouden al die slimme noise-cancelling oortjes zich tot elkaar?

→ Deze oordopjes zijn het beste!

Meer iPhone-nieuws