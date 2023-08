Op deze iPhone 15 moet je helaas nog langer wachten (iPhone-nieuws #34)

Zit je te wachten op de iPhone 15? Wij ook. Maar op één model moet je helaas nog langer wachten. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Er zijn opnieuw geruchten die voorspellen dat Apple vertraging oploopt bij de productie van de nieuwe iPhone.

De meest geavanceerde iPhone van dit jaar krijgt namelijk een compleet nieuw hardware-onderdeel, dat er nu voor zorgt dat de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk later verschijnt dan de andere modellen. Dit moet je weten.

De AirTag is superhandig om je spullen terug te vinden. Het enige nadeel is dat de kleine trackers van Apple behoorlijk duur zijn. Vaak kosten ze per stuk zo’n 30 tot 35 euro, officieel zelfs 39 euro bij Apple zelf.

Bij de Action kun je nu een alternatief voor Apple’s AirTag kopen. Voor nog geen twee euro heb je daarmee een tracker te pakken. Maar is het wat?

Apple lanceert binnenkort iOS 17, waardoor er weer toffe nieuwe functies naar je iPhone komen. Helaas komt de nieuwste iOS-versie niet naar alle iPhones, net als ieder jaar ondersteunt een aantal oudere iPhones de update niet meer.

Heb je nog zo’n oude iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, want de telefoon wordt veel minder waard zodra iOS 17 is uitgebracht. Het is de verwachting dat de iPhones meer dan 40 procent van hun waarde verliezen.

Dit jaar verschijnen de eerste iPhones met een usb-c-aansluiting, waardoor er ook nieuwe kabels nodig zijn. Op Chinese sociale media zijn nu voor het eerst foto’s van deze kabels opgedoken.

Deze verschillen behoorlijk van de huidige Lightning-kabels, maar verklappen vooral iets heel belangrijks! Wil jij weten in welke kleuren de iPhone 15 straks te koop is?

Sinds deze week is er een nieuwe dienst beschikbaar op je iPhone, want Apple heeft Tap to Pay gelanceerd in Nederland. Dit is een uitbreiding van Apple Pay, dat je sinds 2019 in Nederland kunt gebruiken om contactloos af te rekenen met je iPhone.

Tap to Pay werkt juist andersom, want dan functioneert je iPhone als het pinautomaat. Er is dan dus geen pinapparaat meer nodig in bijvoorbeeld winkels. Dit moet je erover weten.

De iPhone heeft een prima camera waarmee je goede foto’s maakt en prima video’s schiet. Om video’s te maken voor bijvoorbeeld TikTok houd je de iPhone rechtop. Maak je foto’s of video’s voor een (televisie)scherm, dan is het vaak beter om ze in de breedte te schieten.

Soms is het echter het slimst om je iPhone ondersteboven te houden tijdens het filmen of het maken van foto’s. Wij leggen je uit waarom.

Met watchOS 10 krijgt je Apple Watch weer een hele reeks nieuwe functies erbij. Denk aan de hele leuke Snoopy-wijzerplaat met meer dan 140(!) animaties en de slimme stapel-widgets.

Maar Apple heeft in watchOS 10 ook een leuke – en vooral praktische – functie verwijderd. En dat vinden we eigenlijk best jammer. We praten je even bij.

Is je iPhone toe aan een upgrade of wil je gewoon een nieuwe? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 14 is namelijk goedkoper dan ooit. Wij hebben de beste iPhone 14-aanbiedingen voor je opgezocht.

