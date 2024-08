iPhone 16 komt volgende maand (iPhone-nieuws week #33)

De iPhone 16 komt volgende maand met deze 5 functies. Dit en nog meer Apple- en iPhone-nieuws van deze week, lees je in het iPhoned-weekoverzicht.

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan de vierde generatie van de iPhone SE. De huidige generatie verscheen in 2022 en heeft inmiddels een verouderd ontwerp. Het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe iPhone SE met een nieuw design én functies.

Volgende maand is het zover, want Apple presenteert dan de nieuwe generatie van de iPhone. Het is de verwachting dat we dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones zien. Naar verluidt krijgen vooral de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus veel nieuwe functies.

Het afgelopen jaar is ChatGPT enorm populair geworden. Inmiddels is er zowel een gratis als een betaalde versie van de chatbot beschikbaar. Gebruik je regelmatig ChatGPT? Dan hebben we goed nieuws, want een premium functie van ChatGPT wordt binnenkort gratis voor alle gebruikers.

Er is nog steeds geen officiële app voor WhatsApp op je iPad, maar door WhatsApp Web te gebruiken kun je tóch whatsappen op je iPad. En het mooie daarvan: je smartphone hoeft niet in de buurt te zijn of online te blijven.



Over minder dan een maand presenteert Apple de iPhone 16. Apple onthult de nieuwe generatie van de telefoon doorgaans op een groot evenement in september. De datum van het evenement wordt twee of drie weken voor de release bekend gemaakt. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten.

Google heeft de Pixel 9-serie gepresenteerd. Elk toestel in deze reeks is voorzien van de Tensor G4-chip, waardoor ze allemaal de AI van Google (Gemini) ondersteunen. Dankzij deze nieuwe chip kan de AI niet alleen overweg met tekst, maar ook met audio, video en afbeeldingen. Maar hoe vergelijkt hij zich met de iPhone 15 Pro?

De slimme robot van Apple wordt waarschijnlijk een tafelmodel met een iPad-achtig scherm op een dunne robotarm. Het scherm van de robot zou dankzij de dunne arm kunnen kantelen, op en neer bewegen en 360º draaien. Handig voor FaceTime-gesprekken en het bewaken van je huis.

Onderzoeksbureau CIRP houdt Apple al meer dan 10 jaar in de gaten door elk kwartaal 500 recente kopers van Apple-producten te enquêteren en die gegevens te analyseren. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de Apple Watch-modellen die Amerikaanse consumenten dit jaar hebben gekocht.

Meer iPhone-nieuws