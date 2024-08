Google stopt mogelijk op de iPhone (iPhone-nieuws week #32)

De kans is groot dat Google verdwijnt van de iPhone. Dit en nog meer Apple- en iPhone-nieuws dat deze week verscheen, lees je in het iPhoned-weekoverzicht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Apple-analist Jeff Pu gaat elk van de vier iPhone 17-modellen een interessante upgrade krijgen, die we al veel eerder hadden gewild. De frontcamera wordt naar verluidt een stuk beter. Dit gaat er veranderen!

→ Om deze feature gaat het

Google betaalt miljarden dollars per jaar aan Apple en is daardoor de standaard zoekmachine op de iPhone. Een rechter heeft nu geoordeeld dat Google op deze manier de concurrentie helemaal buitensluit, waardoor de overeenkomst waarschijnlijk moet worden stopgezet.

→ Einde van Google op de iPhone?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps heeft er een aantal nieuwe functies bij gekregen die ervoor zorgen dat Waze nu écht overbodig wordt. Is het nu nog maar een kwestie van tijd totdat Google de twee apps combineert? Wij vertellen je alles over de nieuwe functies.

→ Is Waze overbodig?

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 18 uitgebracht, waarin de Foto’s-app toch weer op de schop gaat. Er verdwijnt zelfs een compleet nieuwe functie, die we in eerdere bèta’s van iOS 18 wel nog zagen. Deze veranderingen zijn doorgevoerd.

→ Deze functie verdwijnt

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nanotextuur van Apple is alleen beschikbaar op de duurste iPad, maar de PenMat 2 geeft meer iPads deze look-and-feel en is bovendien een stuk goedkoper. Lees er alles over in onze PenMat 2-review!

→ Hoe goed is de PenMat?

Er is een update voor WhatsApp beschikbaar! De app heeft er een handige functie bij, waarmee het gemakkelijker is om plannen te maken. Benieuwd naar de feature? Wij vertellen je er meer over.

→ Zo werkt dat!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je zou verwachten dat de beste iPhone ook de beste batterij-upgrade krijgt, maar niets is minder waar. Volgens geruchten gaat de iPhone 16 Pro de beste upgrade krijgen. Zo goed wordt de batterij!

→ Verbeterde batterij?

Dit jaar bracht Apple voor het eerst sinds 2022 weer nieuwe tablets uit, die erg gewild blijken te zijn. Eén van die tablets is zelfs de bestverkochte iPad van de afgelopen paar maanden. Dit is de populairste iPad van 2024!

→ Welke iPad?

Meer iPhone-nieuws