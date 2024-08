Nieuwe functies voor AirPods Pro 2 in iOS 18 (iPhone-nieuws #31)

iOS 18 brengt maar liefst zes vernieuwingen naar je AirPods Pro 2. Dit en nog meer Apple- en iPhone-nieuws dat deze week verscheen, lees je in het iPhoned-weekoverzicht!

Er komen met het verschijnen van nieuwe software-versies van Apple in september maar liefst zes nieuwe functies naar je AirPods Pro 2.

Om die nieuwe functies van de AirPods Pro 2 te kunnen gebruiken, heb je iOS 18 nodig, of iPadOS 18, of macOS Sequoia. Daarnaast heb je ook een firmware-update nodig die tegelijkertijd met de software-updates verschijnt.

→ Dit zijn de functies

X gebruikt gebruikersgegevens om zijn eigen AI-diensten te trainen. Het bedrijf vraagt niet expliciet om toestemming, maar heeft gewoon een optie toegevoegd in de instellingen die standaard is geactiveerd. In het kader van gegevensbescherming is dit uiteraard bijzonder twijfelachtig. De optie zit bovendien redelijk goed verborgen en kan alleen via de browser worden uitgeschakeld.

→ Zo zet je het uit

Om torrents te downloaden op je iPhone heb je een torrent-app nodig. Tot voor kort was het niet mogelijk om zo’n app op je iPhone te installeren. Dat het nu wel mogelijk is, komt door de invoering van de Digital Markets Act (DMA) van de EU.

Apple heeft hierdoor minder controle over apps die beschikbaar zijn. Het gevolg is dat je nu apps kunt downloaden en gebruiken die niet beschikbaar zijn in de App Store. En dat zonder dat je je iPhone hoeft te jailbreaken.

→ Zo doe je dat

Apple heeft nieuwe software-versies voor de iPhone en iPad uitgebracht: iOS 17.6 en iPadOS 17.6. De iOS-update verschijnt redelijk laat na het debuut van iOS 17.5 afgelopen mei.

Intussen zijn we een kleine twee maanden verwijderd van de verwachte release van iOS 18 in september. Het is in principe mogelijk dat er nog een iOS 17.7 in het verschiet ligt. Maar het is ook zeker niet ondenkbaar dat dit de laatste noemenswaardige release van iOS 17 is.

→ Dit is er nieuw

Apple Intelligence is dé grote nieuwe functie van de nieuwe besturingssystemen van Apple dit jaar. Het brengt allerlei AI-functies naar je iPhone, iPad en Mac. Hele websites worden samengevat, je teksten worden verbeterd, je laat afbeeldingen maken en ook Siri krijgt een opfrisbeurt.

Maar wanneer komt Apple Intelligence nou precies en komt het überhaupt naar Nederland? Want Apple heeft nogal wat problemen met de Digital Markets Act van de EU.

→ Dit moet je weten

Naast een nieuwe versie van iOS 17 heeft Apple inmiddels ook de update watchOS 10.6 uitgebracht voor de Apple Watch. Het is mogelijk de laatste grote update voor twee Apple Watch generaties.

watchOS 11 is namelijk niet langer compatibel met de Apple Watch Series 4, Series 5 en de Apple Watch SE van de eerste generatie. Of Apple deze drie Watch-modellen nog een jaar lang blijft ondersteunen, zoals bij watchOS 8 en de Apple Watch Series 3, is nog maar de vraag.

→ Dit is er nieuw

De Nieuws-widget op je iPhone was een handige manier om het belangrijkste nieuws in een oogopslag te zien, maar de widget is jammer genoeg al een tijdje weg.

Aanvankelijk hoopten we nog dat de widget zou worden vervangen door een vernieuwde versie, maar dat lijkt inmiddels toch echt niet meer het geval te zijn. Gelukkig kun je wel eenvoudig een alternatief gebruiken.

→ Dit is hét alternatief

Bij elke nieuwe iPhone hoort uiteraard verbeterde hardware. Bijvoorbeeld een nieuwe processor, een scherm met hogere resolutie, of een camera die nog scherpere foto’s maakt.

Maar er is nog iets belangrijk. Want wat je vooral doet met je iPhone is gebruikmaken van je internetverbinding. En dat wordt op de iPhone 16 Pro verbeterd dankzij Wifi 7.

→ Hierom is het cool