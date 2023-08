Apple stopt definitief met cloud-dienst (iPhone-nieuws #31)

Apple is definitief gestopt met ‘Mijn fotostream’ en de volgende iPad krijgt een nieuw design. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Apple is gestopt met een gratis cloud-dienst die je mogelijk maar liefst 12 jaar lang hebt gebruikt. ‘Mijn fotostream’ is op 26 juli 2023 definitief stopgezet en het was niet mogelijk om een back-up te maken van de bestanden. In dit artikel lees je wat je moet weten!

→ Zijn je foto’s nu verloren?

De iPad heeft al een tijd hetzelfde ontwerp, maar daar komt met de nieuwe iPad Pro naar verluidt verandering in. Apple werkt aan een nieuw design voor de tablet, dat waarschijnlijk iets wegheeft van de iPhone 15 Pro (Max).

Apple presenteert deze telefoons volgende maand, waardoor we al een goed idee hebben van het veranderde ontwerp. Dit is hoe de nieuwe iPhones én iPad Pro eruit gaan zien.

→ Dit is het nieuwe design

Apple presenteert dit jaar de Apple Watch Series 9. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman krijgt de Apple Watch Series 9 eindelijk een écht nieuwe chip.

En dat wordt ook wel tijd, want de Apple Watch Series 8 gebruikt in principe nog dezelfde S6-chip die we ook al in de Apple Watch Series 6 zagen.

→ Zó goed is de nieuwe chip

Volgens geruchten zit er een nieuwe versie van de AirTag aan te komen. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zegt dat Apple waarschijnlijk in 2024 met een nieuwe AirTag gaat komen. Maar wat zijn de verbeteringen van deze tweede generatie AirTag? Dit weten we tot nu toe.

→ Wat is er nieuw bij de AirTag 2?

Met elke nieuwe iOS-versie voegt Apple weer nieuwe functies toe aan je iPhone. Er zijn waarschijnlijk ook hacks die je iPhone al kan, terwijl je dat niet in de gaten hebt!

Met zo’n hack kun je onder meer Siri leren om de namen van je familie en vrienden correct uit te spreken. We zetten de beste 11 hacks voor je op een rij!

→ Maak je iPhone nog slimmer

Hoewel je iOS 17 inmiddels wel al kunt uitproberen, verwachten we de officiële release pas in de tweede helft van september. Even geduld dus nog, maar we praten je wel alvast bij over de nieuwe naaktbeeldscanner. Deze staat met iOS 17 namelijk automatisch op iedere iPhone!

→ Zo scant je iPhone naaktfoto’s

Er zijn inmiddels zoveel verschillende Apple Watches dat het behoorlijk lastig is om er een te kiezen. Maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk, want er is op dit moment maar één beste Apple Watch (onder de 300 euro) van 2023 die je geld écht waard is. Wij vertellen je welke Watch dat is.

→ Welke Apple Watch is dat?

Bijna twee jaar geleden verscheen de iPad mini 6. In de tech-wereld is dat een halve eeuwigheid. Daarom komt er dit najaar waarschijnlijk een opvolger, de iPad mini 7.

Wij kijken in onze glazen bol en doen een voorspelling van welke nieuwe functies er in de iPad mini 7 gaan zitten.

→ Dit verwachten we van de iPad mini 7

