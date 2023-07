Voor deze functie wil je straks een iPhone 15 (iPhone-nieuws #30)

De bèta van iOS 17 verklapt hoe een toffe functie van de iPhone 15 gaat werken. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over een aantal weken presenteert Apple de iPhone 15 en de telefoon krijgt naar verluidt een nieuwe actieknop. Deze knop komt dan in plaats van de mute-knop, die we al jaren terugvinden aan de zijkant van de iPhone.

De nieuwe testversie van iOS 17 verklapt nu welke functies je kunt uitvoeren met de actieknop. En dat wordt heel tof.

→ Ontdek wat je ermee kunt

Deze week bracht Apple weer een grotere update uit voor iOS 16. De nieuwe versie is vooral belangrijk voor de veiligheid, maar lijkt daarnaast ook een batterijprobleem op verschillende iPhone-modellen op te lossen.

iPhoned praat je even bij over alles wat er nieuw is in de update. Heb je de update nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan tijdens het lezen!

→ Hierom moet je iOS 16.6 installeren

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max gaan de nieuwe 48 megapixel-camera krijgen. Ook de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen nu deze betere camera.

Maar er zit wel een addertje onder het gras. Wij vertellen je waarom de twee camera-systemen toch niet hetzelfde zijn.

→ Dit is het addertje

Er zijn inmiddels ontzettend veel bandjes voor je Apple-horloge, het is alleen jammer dat veel van de bandjes behoorlijk prijzig zijn.

Zo kost het sportbandje voor de Apple Watch al 49 euro. En voor een gevlochten solobandje betaal je zelfs 99 euro. Dit bandje voor de Apple Watch is echter 50 keer goedkoper dan het origineel. Zie jij welk bandje echt is en welke nep?

→ Laat mij de test doen

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je wilt natuurlijk dat je iPhone altijd vlot en goed blijft werken. Daarom ben je natuurlijk ook erg voorzichtig op je smartphone.

Voor het gemak laten we je nog een aantal zaken zien die je beter kunt vermijden op je iPhone. Dit zijn 4 iPhone-don’ts waar je rekening mee moet houden.

→ Ontdek de 4 iPhone-don’ts

Sinds één week is de Nothing Phone 2 officieel in Nederland verkrijgbaar. De nieuwe versie is duidelijk verbeterd ten opzichte van de eerste Nothing Phone. Ben je benieuwd hoe de iPhone 14 zich verhoudt tot de Nothing Phone 2? Dat lees je in dit artikel!

→ Lees de vergelijking

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verschillende geruchten zeggen dat Apple van plan is om de iPhone 15 Pro duurder te maken. Dat zou dan de tweede prijsverhoging achter elkaar voor de iPhone zijn.

iPhoned heeft een analyse gedaan om erachter te komen hoeveel duurder de iPhone dit najaar gaat worden. En we waren niet blij met het resultaat …

→ Zo duur wordt de iPhone 15 Pro

Veel streamingdiensten zijn de laatste tijd duurder geworden. Het is jammer, maar Spotify heeft nu ook bekendgemaakt dat daar de prijzen omhoog gaan. Alle Premium abonnementen van Spotify gaan daarmee duurder worden. Maar ze worden niet allemaal evenveel duurder – iPhoned vertelt je hoeveel precies.

→ Zo veel duurder wordt Spotify

Meer iPhone-nieuws