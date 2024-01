Jouw iPhone is gemakkelijk stiekem te volgen (iPhone-nieuws #3)

Je iPhone is gemakkelijk stiekem te volgen en welke iPhone kun je het beste kopen in 2024? Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Maak jij het liefst aan al je spullen een AirTag vast? Dan is er goed nieuws, want Apple heeft veranderingen doorgevoerd in de ‘Zoek mijn’-app. Je kunt nu meer apparaten en AirTags koppelen aan je iCloud-account! Wij vertellen je wat het maximum aantal na de update is.

→ Zoveel AirTags kun je koppelen

De iPhone is online stiekem door iedereen te volgen, door de verkoop van je gegevens. Op deze manier zijn er mogelijk al miljoenen mensen ongewenst gevolgd. Lees snel verder hoe je tracking op je iPhone kunt voorkomen!

→ Wordt mijn iPhone gevolgd?

Apple heeft een nieuwe update van iOS 17 uitgebracht! iOS 17.3 RC (Release Candidate) is de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple voor de iPhone. Wij vertellen je wat de nieuwe functies zijn en wanneer de iOS 17.3-update er voor iedereen is.

→ Alles over iOS 17.3

Ben je van plan om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Wij hebben de drie beste keuzes voor je onder elkaar gezet, met daarbij de laagste prijs zodat je nooit teveel betaalt. Dit is de beste iPhone van 2024!

→ Dit is de beste iPhone van 2024

Sinds december waren de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 niet te koop in de Verenigde Staten. Dat was het gevolg van een patentzaak, maar Apple heeft een uitweg gevonden voor het verkoopverbod. Toch zal niet iedereen blij zijn met de oplossing.

→ Zo lost Apple het verbod op

Er komen grote veranderingen aan voor de App Store, want Apple is naar verluidt van plan om sideloading binnenkort te introduceren. Het is dan mogelijk om apps bijvoorbeeld via Safari op je iPhone te zetten, zonder dat je daar de App Store voor nodig hebt.

→ Hoe werkt dit precies?

Apple brengt dit jaar weer een reeks nieuwe iPhones uit, waarbij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus een aantal functies van de iPhone 15 Pro overnemen. Ben je benieuwd welke features dat zijn? Wij zetten de geruchten voor je onder elkaar!

→ Dit zijn de Pro-functies

In 2023 is de iPhone de best verkochte smartphone en daarmee streeft Apple na ruim tien jaar een grote concurrent voorbij. Dit is namelijk voor het eerst dat Apple op de eerste plaats staat als gekeken wordt naar meest verkochte smartphones. Deze concurrent is eindelijk ingehaald door Apple.

→ Wie is de nummer twee?

