iOS 18 publieke bèta is nu te installeren (iPhone-nieuws #29)

Je kunt nu al iOS 18 installeren op je iPhone! En hier lees je hoe! Dat en meer vertellen we je in dit overzicht met iPhone-nieuws!

Apple heeft na de developer bèta nu ook de publieke bèta van iOS 18 beschikbaar gesteld. Wil jij iOS 18 ook zo snel mogelijk uitproberen? Dat kan nu, maar daar moet je wel eerst iets voor doen.

In september verschijnt de iPhone 16, dus we hoeven nog maar twee maanden te wachten op de aankondiging van de nieuwe iPhone. Ben je benieuwd welke nieuwe functies je kunt verwachten bij de iPhone 16? Wij geven je een samenwatting!

Je lees wel vaker verhalen over iemand die zijn iPhone of Apple Watch is kwijtgeraakt en hem dan weer terugkrijgt via de functie Zoek mijn. Maar Jared Brick doet daar nog een schepje bovenop. Hij raakte zijn Apple Watch kwijt in de Caribische oceaan. En kreeg vervolgens zijn Apple Watch meer dan een jaar later weer terug.

In iOS 18 heeft de Foto’s-app nu een ‘recovered’-album gekregen. In deze map komen alle foto’s te staan die bijvoorbeeld niet helemaal correct zijn opgeslagen door bijvoorbeeld apps van derde partijen. Waarschijnlijk heeft deze nieuwe functie te maken met fotoprobleem dat in iOS 17.5.1 opdook.

Als je van plan bent om met dit warme weer een ventilator te kopen, wil je er natuurlijk wel een die modern is en gewoon goed zijn werk doet. Daarom hebben wij drie verschillende slimme ventilatoren vergeleken. Dat ze slim zijn betekent dat al deze fans een eigen app hebben waarmee je de ventilator kunt besturen.

Het is de verwachting dat we dit jaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches gaan zien, die in vijf verschillende uitvoeringen worden uitgebracht. Vooral de tiende generatie van de smartwatch krijgt vermoedelijk grote veranderingen. Wij zetten alle geruchten voor je onder elkaar!

Apple introduceerde bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max de actieknop, een nieuwe button waarbij je zelf bepaalt welke functie er wordt geactiveerd. Volgens geruchten komt er bij de iPhone 16 nog een button bij, een nieuwe cameraknop.

Het is al even geleden dat Apple een nieuwe iPad mini uitbracht, want de laatste generatie verscheen in 2021. Voor dit jaar worden maar liefst vier nieuwe generaties van de iPad verwacht, waaronder de iPad mini 7. De kleine tablet krijgt een aantal toffe vernieuwingen!

