iPhone 15 krijgt betere batterij en dunnere randen (iPhone-nieuws #29)

Volgens geruchten gaat de iPhone 15 een betere batterij krijgen met dezelfde afmetingen. Het grote voordeel van deze nieuwe batterij is natuurlijk dat je nog langer met je iPhone kunt doen. Maar hoe gaat Apple dit doen? Dit zijn de nieuwste geruchten over de iPhone 15.

Volgens geruchten gaat de iPhone 15 een betere batterij krijgen met dezelfde afmetingen. Het grote voordeel van deze nieuwe batterij is natuurlijk dat je nog langer met je iPhone kunt doen. Maar hoe gaat Apple dit doen? Dit zijn de nieuwste geruchten over de iPhone 15.

-> Zó goed wordt de nieuwe batterij

Met iOS 17 (en iPadOS 17) krijgt Safari er een aantal toffe functies bij. Hierdoor is de browser met de nieuwe update weer een stuk makkelijker én veiliger te gebruiken. Ben je benieuwd wat er verandert in Safari met iOS 17? Wij zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor je onder elkaar.

-> Zo maak je Safari veiliger in iOS 17

In 2022 verscheen de meest recente iPad Air, maar Apple werkt inmiddels aan een opvolger. Welke verbeteringen krijgt deze nieuwe iPad Air en kun je hem al in 2023 kopen? Lees snel verder voor alle geruchten over de nieuwe iPad Air!

-> Dit gaat er veranderen bij de iPad Air

Op dit moment is de M2-chip in de MacBook Pro 2023 de snelste processor die een laptop van Apple heeft. Apple zit natuurlijk niet stil en is op dit moment hard aan het werk met de nóg snellere opvolger, de M3-chip.

Wil je een nieuwe Mac met een M3-chip? Dan moet je nog eventjes wachten. Maar hoe lang precies? Dat lees je hier!

-> Overstappen naar M3? Zo lang moet je wachten

Heb je hulp nodig, maar heb je geen bereik? In een aantal landen is het mogelijk om met je iPhone een SOS-noodmelding te maken via satelliet. Een handige functie, zeker tijdens een reis naar het buitenland in de vakantieperiode.

Helaas is de SOS-functie nog niet overal beschikbaar. Wij zetten de landen voor je onder elkaar!

-> Waar word ik wel gered?

Vaak laat je de iPhone tijdens een etentje of een avondje gamen in je broekzak zitten. Maar wanneer de smartphone toch tevoorschijn komt, wordt hij vaak op de kop op tafel gelegd.

Meestal doe je dit om niet gestoord te worden door eventuele meldingen die je krijgt. Maar wist je dat er ook echt een goede reden is om je iPhone met het scherm omlaag te leggen?

-> Waarom moet dat dan?

De geruchten dat de iPhone 15 dunnere schermranden krijgt gaan al langer en lijken nu opnieuw bevestigd te worden. Er is namelijk een nieuwe foto gelekt, waarop de displays van de nieuwe iPhones zijn te zien.

Op de foto worden de dunnere schermranden onthuld, waaruit blijkt dat de iPhone 15 de dunste schermranden ooit krijgt!

-> Zó dun zijn de schermranden

Apple heeft naar verluidt al een eigen versie van ChatGPT, maar die is nog niet voor iedereen beschikbaar. Apple GPT wordt volgens geruchten wél al gebruikt binnen het bedrijf, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Dit is wat je moet weten over Apple GPT.

-> Wanneer kan ik Apple GPT gebruiken?

