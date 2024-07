Samsung verklapt het grootste iPhone 16-nieuwtje (iPhone-nieuws week #27)

Apple’s grootste concurrent, Samsung, heeft onbedoeld een grote nieuwe functie van de iPhone 16 verklapt. Dit en meer was het Apple- en iPhone-nieuws deze week!

Apple brengt dit jaar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uit, die naar verluidt een compleet nieuw scherm krijgen. Dit worden volgens geruchten de eerste iPhones met het M14 oled-scherm van Samsung.

Het bedrijf heeft al eerder M-displays geproduceerd voor high-end telefoons, maar er is nog niet eerder een M14-scherm uitgebracht. De iPhone 16 Pro (Max) is het eerste toestel met dit oled-display.

In 2022 bracht Apple voor het eerst een Apple Watch Ultra uit. De smartwatch is voorzien van geavanceerde functies als bergbeklimmen, diepzeeduiken en heeft een groter display.

Vorig jaar verscheen de Apple Watch Ultra 2, met als grootste verandering een helderder display en een nieuwe chip. Het is de verwachting dat we in september de Apple Watch Ultra 3 zien met een aantal nieuwe functies.

Het is al langer bekend dat het nieuwe Europese betaalsysteem Wero (een samentrekking van ‘We’ en ‘Euro’) eraan zit te komen. Sinds 1 juli is het van start gegaan in België, Frankrijk en Duitsland. Wat kan dit alternatief voor PayPal, Klarna en Tikkie? En wanneer komt het naar Nederland? We praten je even bij.

Met iOS 18 zet Apple volledig in op kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf. Je krijgt er een handige schrijfhulp bij en Siri wordt veel slimmer.

Apple’s spraakassistent wordt uitgebreid met geavanceerde taalmodellen, die Apple kan gebruiken door de samenwerking met OpenAI. Hierdoor krijgt Siri directe toegang tot ChatGPT. Maar volgens geruchten blijft het daar niet bij, want ook Google Gemini komt mogelijk naar iOS 18!

Apple werkt op dit moment hard aan de iPhone 16, die in september wordt gepresenteerd. De ‘normale’ iPhones krijgen dit jaar weer een aantal functies van de iPhone 15 Pro, zo komt de actieknop naar de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus.

Volgens nieuwe geruchten is dat niet de enige verandering, want alle iPhones krijgen dit jaar een nieuwe chip. De complete iPhone 16-serie gaat draaien op de A18-chip.

Apple viert dit jaar een jubileum, want het is tien jaar geleden dat de eerste Apple Watch werd aangekondigd. De verwachtingen voor de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) zijn daarom hooggespannen.

Volgens geruchten zouden er dit jaar grote veranderingen naar de smartwatch komen, waaronder een compleet nieuw design. Nu lijkt het erop dat het design van de Apple Watch Series 10 toch niet drastisch wordt aangepast.

De meest recente iPhone-serie is de 15, met de iPhone 15 Pro Max als het toptoestel. Ben je van plan om een iPhone uit de 15-serie aan te schaffen, dan moet je daar nog altijd een flink bedrag voor neertellen.

Wil je ook nog meer opslagruimte? Dan ben je nóg meer geld kwijt. Daarom is het vaak verstandig om juist te besparen op de opslagruimte als je een iPhone gaat kopen. Meestal is de iPhone met de minste opslagruimte al meer dan genoeg én het is goedkoper.

Op de WWDC 2024 is Apple Intelligence onthuld, Apple’s nieuwste techniek die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, zo krijg je er standaard een schrijfhulp bij om teksten te herschrijven en samen te vatten.

Daarnaast wordt Siri veel slimmer, door integratie met ChatGPT en ondersteuning voor geavanceerde (geschreven) opdrachten. Dat vereist echter veel rekenkracht, en daarom worden niet alle iPhones Apple-intelligent.

