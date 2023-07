Dit zijn de iOS 17-functies die niemand gaat gebruiken (iPhone-nieuws #27)

Deze nieuwe iOS 17-functies gaat niemand gebruiken en de nieuwe kleuren van de iPhone 15. Dit en meer belangrijk Apple-nieuws van deze week lees je in dit weekoverzicht!

Kijk je al uit naar iOS 17? Wij ook! Als er een nieuwe versie van iOS komt, krijg je er meestal ook een paar toffe nieuwe functies bij.

Toch zitten er in iOS 17 een paar functies die vrijwel niemand gaat gebruiken. Welke functies dat precies zijn lees je hier!

-> Deze iOS 17-functies hoeven wij niet te hebben

Met Opdrachten (Engels: Shortcuts) kan je iPhone zoveel meer. Maar door de enorme hoeveelheid is het vaak lastig om de beste (of leukste) shortcuts te vinden.

Daarom hebben wij drie opdrachten voor je opgezocht die je echt eens moet proberen op je iPhone in 2023. Check ze maar eens!

-> Deze shortcuts moet je echt eens proberen

Ben je van plan om binnenkort nieuwe AirPods te kopen? Wacht dan nog even wat langer. Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de AirPods Pro.

Het was al duidelijk dat de AirPods Pro een behoorlijk aantal nieuwe functies krijgen in iOS 17, maar volgens nieuwe geruchten kunnen we zelfs een compleet nieuwe generatie van de oortjes verwachten.

-> Dit zijn de nieuwe functies van de oordopjes

De iPhone 15 verschijnt dit jaar en het was al duidelijk dat de camera van de telefoon een grote upgrade krijgt.

Daar blijft het volgens nieuwe geruchten niet bij, want Apple verbetert nog twee gewilde features bij de iPhone 15. Welke twee nieuwe functies gaan het worden?

-> Dankzij deze nieuwe features wil je de iPhone 15 wél

Misschien is het je al opgevallen dat je tweets niet meer kunt zien of dat ze helemaal zijn verdwenen in sommige nieuwsberichten.

Dat heeft te maken met nieuw beleid van Twitter. Onlangs heeft Twitter het aantal tweets dat dagelijks gelezen kan worden beperkt. Maar waarom? En wat nu?

-> Dit is er aan de hand met Twitter

Er zijn talloze apps in de App Store te vinden waarin je jouw creatieve kant kwijt kunt. Een enorm leuke app om mee te leren tekenen is Trace Table.

De applicatie biedt verschillende manieren om de mooiste figureren te schetsen of na te tekenen. En het mooie is: de app is nu geheel gratis! Download maar!

-> Zo krijg je de app nu helemaal gratis

Het was al duidelijk dat de iPhone 15 (Plus) kleuren krijgt die we nog niet eerder bij een iPhone hebben gezien.

Volgens nieuwe geruchten introduceert Apple bij de iPhone 15 zelfs drie nieuwe kleuren. Dit is hoe de volgende iPhone eruit komt te zien!

-> En zo ziet de iPhone 15 eruit!

ChatGPT is ontzettend leuk om gesprekken mee te voeren, maar de chatbot kan nog veel meer.

Toch moet je wel even weten hoe je de beste antwoorden uit ChatGPT haalt. Wij vertellen je waar je op moet letten en laten je daarnaast de beste prompts voor ChatGPT zien!

-> En zo krijg je de beste antwoorden uit ChatGPT

