Deze iOS 18-functies komen niet naar de EU (iPhone-nieuws week #26)

Apple heeft aangekondigd dat een aantal belangrijke iOS 18-functies voorlopig niet beschikbaar komen in Europa. Dat en meer vertellen we je in dit overzicht met iPhone-nieuws!

Apple kondigde onlangs aan dat drie belangrijke functies van iOS 18 en macOS Sequoia bij het verschijnen niet direct beschikbaar zijn in de EU. Dit is een domper voor Apple-klanten in de EU, maar welke functies zijn dat dan?

→ Minder nieuwe iOS 18-functies

Apple lost een beveiligingsprobleem op met een belangrijke update voor de AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro en Beats Fit Pro. Zo installeer je die!

→ Installeer de update snel!

Bezitters van een Apple Watch met de bèta-software mogen ook updaten. Naast de update voor de iPhone is ook tweede testversie van watchOS 11 verschenen. Maar wat zijn de nieuwe functies in deze Apple Watch-update?

→ Dit is er nieuw in watchOS 11

Met de smart airco van de Action hoef je niet meer te zweten tijdens de hete zomerdagen, maar hoe goed werkt het apparaat? Wij hebben hem voor je getest.

→ Verkoeling in de zomer

De meeste geruchten van de afgelopen tijd gingen over de iPhone 16 Pro-modellen. Toch komen er ook verbeteringen voor de reguliere modellen van de iPhone 16-serie. Benieuwd wat je kunt verwachten? Wij zetten de geruchten voor je onder elkaar.

→ Alles over de iPhone 16

Er komen met iOS 18 niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook de AirPods krijgen er nieuwe features bij. Vooral de AirPods Pro (eerste en tweede generatie) worden uitgebreid met nieuwe functies. Dit zijn ze!

→ Dit zijn de nieuwe functies

Dit jaar is de tiende verjaardag van de Apple Watch. Om dat te vieren voert Apple waarschijnlijk een nieuw design door bij de smartwatch, waarvan de eerste beelden nu zijn gelekt. Zo ziet dat eruit.

→ Nieuw design?

Er komen na de iPhone nu grote veranderingen naar de iPad, want Apple staat ook in iPadOS binnenkort alternatieve app stores toe. Dat is niet de enige nieuwe functie die naar de tablet komt. Dit weten we al over iPadOS 18 bèta 2.

→ Meer over iPadOS 18

Meer iPhone-nieuws