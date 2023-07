Feit of fabel: je iPhone dagelijks 5 minuten uitschakelen? (iPhone-nieuws #26)

Volgens beveiligingsonderzoekers is het een goed idee om je iPhone vijf minuten per dag uit te schakelen. Wij kijken of dat klopt, en laten nog meer belangrijk Apple- en iPhone-nieuws van de week zien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Laat jij je iPhone altijd aan? Stop daar dan mee! Experts adviseren om je iPhone dagelijks vijf minuten uit te schakelen. Dit simpele ritueel kan je toestel een stuk veiliger maken, en wij leggen uit waarom.

Maar dat is niet alles. Het regelmatig uitschakelen van je iPhone kan ook je toestel sneller maken. Door het dagelijks herstarten krijgen achtergrondtaken een verse start, waardoor je iPhone weer net wat vlotter kan reageren. Hoewel iPhones al behoorlijk veilig zijn, waarom zou je niet het zekere voor het onzekere nemen?​​

-> Verhoog de veiligheid van je iPhone

Het einde van Maestro is nabij: vanaf 1 juli 2023 gaan alle betaalpassen met Maestro langzaam verdwijnen, en worden ze vervangen door een soort debitcard.

Maar wat zijn de gevolgen hiervan op je huidige pinpas en op Apple Pay? Dat leggen we in onderstaand artikel uit. Ook al gaat de overstap geleidelijk, op een aantal dingen moet je wel letten!

-> Lees meer over het einde van Maestro

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple is van plan om tussen nu en begin 2024 nog 15 (vijftien!) nieuwe producten te lanceren. Althans, dat zegt de doorgaans betrouwbare Mark Gurman in zijn nieuwsbrief.

Het is een flinke lijst, dus er staan een paar toffe maanden op je te te wachten. Wil je weten welke producten er allemaal aan komen? Wij hebben ze in een handige lijst op een rij gezet.

-> Deze 15 producten komen eraan

Dankzij verschillende geruchten wisten we stiekem al aardig wat over de iPhone 15. Maar aan de hand van een paar foto’s waarop een iPhone 15-hoesje te zien is komen we nóg meer te weten over de volgende smartphone van Apple.

Wat gaat er allemaal veranderen aan het ontwerp van de iPhone 15? We nemen je mee langs alle designwijzigingen die we aan de hand van het hoesje hebben opgemerkt.

-> Dit verklapt het hoesje

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je een iPhone hebt, gebruik je waarschijnlijk ook iCloud. De opslagdienst in de cloud zorgt onder andere voor een back-up van je belangrijke bestanden op je toestel en dat je op elk apparaat je foto’s kunt bekijken.

Dat het een handige functie is, staat buiten kijf, maar Apple heeft iCloud een stuk duurder gemaakt. Het bedrijf heeft de prijzen met tot wel 25 procent verhoogd. Dit geldt echter niet voor alle landen. Zijn we in Nederland wel veilig?

-> Wordt iCloud bij ons duurder?

Heb je een iPhone 13 Pro en twijfel of je dit jaar een nieuwe iPhone moet kopen? Geen nood! Of je dit keer wél moet upgraden lees je in ons iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro-artikel!

Wij vertellen je wat de grootste upgrades voor jouw volgende iPhone gaan worden als je van de iPhone 13 Pro komt.

-> Lees onze vergelijking

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwste versie van iOS heeft behoorlijk wat nieuwe functies. Een aantal daarvan zijn helemaal nieuw maar er zijn er ook een aantal die bij Android vandaan lijken te komen. In dit lijstje nemen we je mee langs alle iOS 17-functies die Apple van Android heeft afgekeken.

-> Ontdek de afgekeken functies

Wanneer je een leuk liedje wilt instellen om bij wakker te worden gaat dat heel makkelijk op je iPhone. Tenminste, als je muziek op je iPhone hebt staan of als je Apple Music hebt.

Heb je geen Apple Music maar wel Spotify? Dan hebben we slecht nieuws, standaard is het dan niet mogelijk om de muziekdienst als wekker in te stellen. Toch is er een manier om Spotify als wekker in te stellen op je iPhone. Wij leggen uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

-> Zo gebruik je Spotify als wekker

Meer iPhone-nieuws