Apple Watch ontdekt bloedstolsel en redt iemands leven (iPhone-nieuws #25)

Een Apple Watch heeft het leven van een jonge vrouw gered door het ontdekken van een bloedstolsel. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Je Apple Watch altijd dragen, dat kan je leven redden. Dit ondervond de 29-jarige Kimmie Watkins aan den lijve.

Haar Watch hielp artsen onlangs namelijk bij het ontdekken van een levensbedreigend bloedstolsel in haar longen. Zonder Apple Watch was ze misschien niet eens meer wakker geworden.

→ Zo redde de Apple Watch haar leven

Altijd als er een nieuwe iPhone wordt gelanceerd, zet Apple graag de nieuwe kleuren en het design in de spotlight. Maar uiteindelijk belandt het mooie toestel dan toch weer in een hoesje.

De iPhone 15 hoef je echter niet meer wegens krassen in een hoesje te stoppen. Althans, als dit patent van Apple werkelijkheid wordt. Dit moet je weten.

→ Zijn krassen verleden tijd?

Er is weer een nieuwe iOS-update beschikbaar voor je iPhone! Het gaat om een tussentijdse update, die voornamelijk grote issues met de beveiliging in iOS 16 moet oplossen.

In iOS 16.5.1 worden maar liefst twee belangrijke problemen verholpen. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

→ Deze problemen worden opgelost

Er is weer een nieuwe versie van WhatsApp beschikbaar voor je iPhone. In de nieuwe versie wordt voornamelijk gefocust op jouw privacy, die is straks veel beter beschermd.

Er komen met de update daarom twee nieuwe instellingen bij om jouw privacy op WhatsApp te verbeteren. Wil je zeker weten dat jouw gegevens privé zijn? Lees dan snel verder.

→ Hoe bescherm ik mijn privacy?

Wil je een razendsnelle laptop van Apple voor een uitstekende prijs? Zoek dan niet verder, want de MacBook Air 2022 is nu goedkoper dan ooit! Je krijgt dan een geavanceerde MacBook mét een M2-chip. Daarmee kun je nog jaren vooruit. Check snel de laagste prijzen!

→ Bekijk de goedkope MacBook

Veel smartphones hebben tegenwoordig een of andere vorm van Face ID, maar daar zit volgens de Consumentenbond een flink probleem in. Bij veel smartphones is de gezichtsherkenning namelijk makkelijk te omzeilen door een foto te gebruiken.

Vooral de goedkope smartphones en het middensegment is vatbaar voor deze hack. Maar hoe zit het bij de iPhone?

→ Zo veilig is Face ID

Maak jij ook al je foto’s en video’s met je iPhone? Dan ben je niet de enige, want er worden enorm veel momenten vastgelegd met de iPhone. Dat zijn er zelfs zoveel, dat een iPhone de populairste camera ter wereld is. Wij vertellen je welke dat is!

→ Welke iPhone is zo populair?

De populaire streamingdienst Spotify kondigde jaren geleden al een nieuw abonnement met lossless audio aan. Die versie is er helaas nooit gekomen, maar aan dit lange wachten lijkt nu een einde te komen.

Spotify werkt namelijk aan een nieuw abonnement, waarmee je eindelijk naar jouw favoriete muziek luistert met de hoogste geluidskwaliteit!

→ Wanneer komt het abonnement?

Meer iPhone-nieuws