iOS 18: de grootste update ooit (iPhone-nieuws week #24)

Apple heeft deze week iOS 18 onthuld en het is de grootste update voor je iPhone ooit. Maar dat is niet het enige wat Apple heeft laten zien!

Op de WWDC 2024 heeft Apple iOS 18 en iPadOS 18 aangekondigd! Er komen enorm veel nieuwe functies naar de iPhone. Het gaat dankzij de introductie van Apple Intelligence zelfs om de grootste iPhone-update ooit, waarbij vrijwel iedere app wordt uitgebreid met nieuwe features. Ben jij ook benieuwd wat er allemaal gaat veranderen op je iPhone?

→ Deze functies voor de iPhone komen eraan

Ook de Apple Watch krijgt nieuwe functies met watchOS 11. Het is dit keer een kleinere update, maar dat is helemaal niet erg. Er zitten namelijk een paar leuke vernieuwingen in. In onderstaand artikel lees je alles over de belangrijkste vernieuwingen van watchOS 11!

→ Dit gaat er veranderen in watchOS 11

Apple heeft tijdens de WWDC 2024 laten zien wat ze van plan zijn op de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer. Eigenlijk was het wel héél veel nieuws, maar geen nood! Na het kijken van de onderstaande video ben je razendsnel up-to-date en dat in minder dan 3 minuten.

→ Bekijk hier de video met de aankondigingen

Apple heeft in iOS 18 ook nieuwe functies voor de AirPods aangekondigd. De oortjes krijgen er een nieuwe manier van bedienen bij. Maar wat voor nieuwe features krijgen de populaire AirPods nog meer?

→ Dit zijn de nieuwe functies van de AirPods

Apple heeft eindelijk Apple Intelligence laten zien, dit is Apple’s eigen AI-techniek. Vrijwel alle Apple-apps die standaard op je iPhone staan worden uitgebreid met handige nieuwe functies. Benieuwd naar alle nieuwe AI-functies? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

→ Dit kun je met Apple Intelligence

Apple heeft in 2022 al aangekondigd dat CarPlay een grote update krijgt, maar nu lijkt het toch echt te gaan komen. Met de nieuwe generatie van het besturingssysteem kun je veel meer functies van je auto bedienen, zoals de radio of temperatuurregeling. Andere systemen van de auto worden eveneens beter geïntegreerd bij CarPlay.

→ Zo ziet CarPlay 2.0 eruit!

De Apple Vision Pro werd een jaar geleden al aangekondigd tijdens de WWDC 2023. Inmiddels is het apparaat al een tijdje te koop in Amerika. Op maandag 10 juni kondigde Apple tijdens de WWDC 2024 aan dat de Vision Pro eindelijk ook naar Europa komt, inclusief visionOS 2. Maar naar welke landen komt de VR-bril dan?

→ Naar deze Europese landen komt de Apple Vision Pro!

iOS 18 bevat een groot aantal nieuwe Apple Intelligence-functies. Daarnaast krijgt de iPhone ook integratie van ChatGPT, onder meer voor het genereren van afbeeldingen en het bieden van hulp bij het schrijven. Voor Elon Musk is dat genoeg reden om het gebruik van Apple-apparaten te verbieden bij zijn bedrijven, waaronder Tesla, SpaceX en X.

→ En dit is waarom Elon Musk Apple in de ban doet

Meer iPhone-nieuws