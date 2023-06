Apple onthult de Apple Vision Pro (iPhone-nieuws #23)

Apple heeft de Apple Vision Pro gepresenteerd en deze functies komen met iOS 17 naar je iPhone. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

We wisten het stiekem al een beetje, maar tijdens de WWDC 2023 liet Apple hem dan toch zien: de Apple Vision Pro. De Apple Vision Pro is de tofste onthulling van Apple sinds jaren. Maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Dit zijn de belangrijkste feiten die je nog niet wist van de Apple Vision Pro.

→ Vervangt de Vision Pro straks mijn iPhone?

Apple heeft iOS 17 onthuld, waardoor we eindelijk weten welke toffe functies naar je iPhone komen. Zelfs als je iPhone geschikt is voor iOS 17 krijg je niet altijd alle nieuwe functies.

Een deel van de features is namelijk alleen beschikbaar voor nieuwere iPhones. Wil je weten welke nieuwe features van iOS 17 jouw iPhone wél krijgt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

→ Deze toffe functies ontbreken bij oudere iPhones

Er komen in totaal twee nieuwe Macs en een nieuwe MacBook Air aan. Deze MacBook Air 2023 is flink gegroeid en komt nu in een 15 inch jasje. De Mac Studio heeft een upgrade gekregen en … er is een nieuwe Mac Pro. Bekijk de nieuwe Macs hier!

→ Deze Macs onthulde Apple op WWDC 2023

Apple heeft ook iPadOS 17 aangekondigd! Veel functies die we in iOS 16 naar de iPhone zagen komen, verschijnen nu in iPadOS 17 op de iPad. Daarnaast komen er handige nieuwe functies naar je iPad én krijgt je tablet een nieuwe app.

Helaas komt de update niet naar alle iPads. Wij vertellen je welke iPads iPadOS 17 wel krijgen (én welke juiste niet).

→ Kan ik iPadOS 17 straks wél downloaden?

Apple heeft tijdens WWDC 2023 een kleine update voor de Apple Watch aangekondigd met watchOS 10. Net als voorgaande jaren bevat de update veel kleine en wat grotere nieuwe functies. De belangrijkste vernieuwingen zetten we voor je onder elkaar!

→ Deze functies komen naar je Apple Watch

Tijdens WWDC 2023 liet Apple niet heel veel los over de nieuwe functies van CarPlay. Toch komen er in iOS 17 weer een paar nieuwe functies bij. De echte, grote update van CarPlay laat nog even wat langer op zich wachten. Wij vertellen je wat er tot nu toe bekend is over de nieuwe versie van CarPlay.

→ Hoe lang moet ik nog wachten op de grote update?

Apple heeft een nieuwe update voor de Mac gepresenteerd! Er komen met macOS Sonoma (14) weer een aantal toffe functies naar je device. Zo wordt de Game Mode geïntroduceerd en komen widgets naar je Mac. Wij zetten de belangrijkste functies voor je onder elkaar.

→ Dit is macOS Sonoma

Apple Kaarten heeft Google Maps inmiddels op heel veel plekken ingehaald (zeker met het nieuwe kaartmateriaal), maar een groot voordeel had Google nog altijd: offline kaarten. Tot nu, want in iOS 17 krijgt Apple’s navigatie-app eindelijk de mogelijkheid om plattegronden van gebieden op te slaan op je apparaat.

→ Zo gebruik je Apple Kaarten zonder internet

Meer iPhone-nieuws: