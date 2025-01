Apple brengt binnenkort goedkopere iPhone 16 uit (iPhone-nieuws #2)

De iPhone 16-serie is al volledig gelanceerd? Nee hoor, volgens geruchten komt er nog een vijfde versie. Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 16? Die was er toch al? Klopt, maar volgens geruchten is Apple van plan om nog een vijfde versie van de populaire telefoon uit te brengen. Deze moet iPhone 16E gaan heten, en het grote voordeel zit hem in de prijs. Naar verluidt wordt dit de goedkoopste ‘nieuwe’ iPhone in jaren sinds de iPhone SE. Is dit dan misschien gewoon de opvolger van Apple’s budgetoestel? We praten je bij met alle informatie die we hebben.

→ Dit moet je weten over 16E

Over de iPhone SE gesproken: Apple haalt de iPhone 14 en iPhone SE uit de schappen in de EU. De reden? De verplichte overstap naar usb-c. Sinds 28 december 2024 mogen smartphones met een Lightning-aansluiting hier niet meer verkocht worden. Apple past zich aan, maar wat betekent dit voor de toekomst van je favoriete apparaten?

→ Dit moet je weten

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je langer genieten van je AirPods Pro 2 zonder ze steeds op te laden? Met een paar slimme aanpassingen, zoals het uitschakelen van ruisonderdrukking of het gebruiken van Mono-modus, haal je het maximale uit je batterij. Er zijn zelfs tips die je misschien nog nooit hebt geprobeerd!

→ Ontdek alle trucs hier

iOS 18 brengt in 2025 nog tal van handige functies naar je iPhone, waaronder een slimmere Siri, gepersonaliseerde emoji’s (Genmoji) en de nieuwe app Image Playground. Maar niet elke iPhone krijgt toegang tot de nieuwste functies. Benieuwd welke updates jouw toestel nog krijgt en wanneer je ze kunt verwachten?

→ Bekijk alle functies

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence belooft meldingen slimmer te bundelen, maar in de praktijk ontstaan juist fouten en misleidende berichten. Zo werd het resultaat van een sportfinale al ‘verklapt’ voordat die gespeeld was en werd er beweerd dat een beroemde tennisser uit de kast was gekomen! Wat betekent dit voor de Europese release, en hoe gaat Apple dit oplossen?

→ Lees alles over de problemen

De always-on functie op je iPhone is handig, maar hij vreet batterij! Wil je voorkomen dat je iPhone constant aan de lader ligt? Ontdek hoe je de functie uitschakelt en eenvoudig energie bespaart. Maar dat is niet de enige truc… bij iPhoned hebben we er nog veel meer gevonden!

→ Bekijk alle trucjes

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay 2.0 zou eind 2024 verschijnen, maar Apple heeft de deadline opnieuw gemist. De release blijft onzeker, al wijst nieuwe code in iOS 18.2 erop dat Apple nog hard werkt aan de update. Komt CarPlay 2.0 dan eindelijk dit jaar naar jouw auto?

→ Dit weten we al

Siri blijkt jarenlang gesprekken te hebben afgeluisterd en gegevens te hebben gedeeld met adverteerders, zonder toestemming van gebruikers. Apple heeft nu een boete van 95 miljoen dollar geaccepteerd. Wat betekent dit voor gebruikers, en kun jij een vergoeding krijgen?

→ Kun je een claim indienen?

Meer iPhone-nieuws: