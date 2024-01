Apple Vision Pro release komt nu écht dichtbij (iPhone-nieuws #2)

Het lange wachten is voorbij, Apple heeft de releasedatum van de AR/VR-bril Vision Pro aangekondigd. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Na lang wachten heeft Apple eindelijk de release date van de Vision Pro onthuld! Op vrijdag 2 februari 2024 verschijnt de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf in de winkels. Twee weken eerder begint de pre-order al, de Vision Pro is vanaf vrijdag 19 januari 2024 te bestellen.

Dat betekent dat de headset begin volgende maand eindelijk in de winkels verkrijgbaar is. Helaas zit er nog een addertje onder het gras.

Het delen van inhoud via AirDrop is niet zo anoniem als je zou denken. De politie van Beijing is het gelukt om de afzender van ongewenste AirDrop-verzoeken te identificeren uit de logbestanden van de iPhone – inclusief telefoonnummer en e-mailadres.

Maar hoe doet de Chinese politie dat precies? En kan dat ook op afstand? We leggen je alles uit.

Apple heeft iOS 17.3 bèta 3 uitgebracht! In de nieuwe testversie worden voornamelijk bugfixes doorgevoerd, die bij iOS 17 bèta 2 naar voren kwamen. Veel gebruikers hadden namelijk moeite met het installeren van de tweede testversie van iOS 17.

Tijdens het installatieproces liepen iPhones vast en sommige toestellen kwamen zelfs in een eindeloze reboot-loop terecht. Dat is nu dus gefixt. Maar wat zit er nog meer in de update?

Wat is de beste smartphone-camera in 2024? YouTuber Marques Brownlee geeft een antwoord op die vraag met zijn jaarlijkse cameratest! Hij hield namelijk de afgelopen weken zijn jaarlijkse stemronde, om te bepalen welke smartphone de beste camera heeft in 2024.

In de test wordt de camera van twintig verschillen telefoons getest. Je krijgt dan in totaal zestig foto’s te zien. Dit gebeurt blind: je weet als stemmer niet door welke telefoon de foto is gemaakt.

Afgelopen week verloor een vliegtuig van Alaska Airlines een deel van de romp, terwijl het toestel zich al op 5000 meter hoogte bevond. De Boeing 737 Max 9 was van Portland onderweg naar Los Angeles, toen een deurpaneel plotseling losschoot.

Het toestel keerde direct terug naar Portland, maar tijdens de vlucht is er een iPhone uit het vliegtuig gevallen. Dat is pas iPhone-nieuws.

Sinds iOS 15 geeft Apple je de optie om je e-mail te verbergen op je iPhone. Als je via Safari in wilt loggen bij een website, krijg je de keuze om een alternatief mailadres in te vullen.

Apple stelt dan een nieuw mailadres voor je op, zodat je niet dat van jezelf hoeft te gebruiken. Alle mails die naar dit alternatieve mailadres worden gestuurd, komen dan wel binnen in je eigen inbox.

Het is alweer even geleden dat Apple de AirTag uitbracht, de tracker verscheen in 2021. Met het kleine apparaatje is het veel gemakkelijker om je sleutels, koffer, fiets of zelfs auto terug te vinden. Je ziet de locatie van de AirTag altijd terug in de ‘Zoek mijn’-app, zodat je nooit meer écht hoeft te zoeken naar je spullen.

Maar het is inmiddels drie jaar geleden dat de AirTag verscheen, dus het wordt tijd voor een opvolger. Helaas gaat dat nog even duren, en wij leggen je uit waarom.

De CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas is altijd de plek waar de nieuwste en meest innovatieve gadgets te zien zijn. Deze week heeft Rabbit, een start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie, een compleet nieuw apparaatje aangekondigd.

De Rabbit r1 is bedoeld als vervanging van je telefoon, waardoor je alle verschillende apps niet meer nodig hebt. De gadget draait op rabbit OS, een nieuw besturingssysteem bedacht door het bedrijf.

